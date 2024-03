Ζααρμπρίκεν: Ο «Δαβίδ» των... θαυμάτων του Κυπέλλου Γερμανίας - Ο Χίτλερ και οι φορές που πέτυχε το αδύνατο (vids)

Αν ποτέ ένας γονιός ή ένας ποδοσφαιρόφιλος ήθελε να εξηγήσει στο παιδί του ή στην παρέα του αντίστοιχα, μέσω μιας ιστορίας, την αξία του αθλητισμού και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, η Ζάαρμπρικεν θα αποτελούσε μία από τις πιο κατάλληλες περιπτώσεις. Κάθε βιβλίο ποδοσφαιρικών ιστοριών θα πρέπει να την εμπεριέχει, αφού η κλισέ φράση «τίποτα δεν είναι αδύνατο», ποτέ ίσως δεν ταίριαξε παραπάνω από ότι στο φετινό άθλο του μικρού γερμανικού συλλόγου.

Προτού φτάσουμε στη χθεσινή νίκη επί της Γκλάντμπαχ στα προημιτελικά, ας γυρίσουμε πίσω στον πρώτο γύρο και στην αρχή αυτής της ξέφρενης πορείας. Εκεί, αντίπαλος της η κατά μία κατηγορία ανώτερη Καρλσρούη. Όπως μας συνήθισε και αργότερα, η Ζααρμπρίκεν νίκησε με το αγαπημένο της 2-1 και μάλιστα, με τον ακόμη πιο αγαπημένο της τρόπο, ένα γκολ της «τελευταίας» στιγμής. Συγκεκριμένα, ένα τέρμα του Κάι Μπριούνκερ στο 90ο λεπτό την έστειλε στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης μέσα σε θύελλα πανηγυρισμών.

Λένε πολλές φορές, ότι αν πρόκειται να «πέσεις» να «πέσεις» από κάποιον που ήταν αδύνατο να «ρίξεις». Πράγματι, ένας τέτοιος αντίπαλος ακολουθούσε στο δρόμο της. Μπάγερν Μονάχου. Η ομάδα «αυτοκράτορας» του γερμανικού ποδοσφαίρου και απόλυτη κυρίαρχος τα τελευταία 11 χρόνια, με ισάριθμες κατακτήσεις πρωταθλημάτων. Τι ιστορία, τι γιορτή για την Ζααρμπρίκεν και τους φίλους της μόνο και μόνο η αναμέτρηση απέναντι στον πιο ιστορικό σύλλογο της χώρας. Απαιτήσεις μηδενικές, φιλοδοξία απλά για μία αξιοπρεπή εμφάνιση ή μήπως όχι. Κι όμως όχι.

Οι «Σπαρτιάτες» της Ζααρμπρίκεν δεν φοβήθηκαν τη σκιά του γίγαντα ονόματι Μπάγερν ούτε το μέγεθός του, αντ' αυτού πραγματοποίησαν στο «χορτάρι» ένα από τα πιο δυσνόητα ποδοσφαιρικά αποτελέσμα και «έγραψαν» το πρώτο σκέλος της μοναδικής τους φετινής ιστορίας. Σκορ, φυσικά 2-1. Αυτή τη φορά με ανατροπή και εννοείται με γκολ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Μία αντεπίθεση στο 96ο λεπτό κόντρα στην πίεση της ομάδας του Τόμας Τούχελ και ένα πλασέ του Μαρσέλ Γκάους ήταν αρκετό. Παράνοια εντός των γραμμών με το σφύριγμα της λήξης. Πανζουρλισμός στις εξέδρες. Το απίθανο είχε συμβεί.

Της αρέσουν της Ζααρμπρίκεν οι ομάδες της Bundesliga και έτσι στους 16 του θεσμού βρέθηκε αντιμέτωπη με την, προ διετίας νικήτρια του ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ποιον όμως να φοβηθεί πλέον αυτή η ομάδα, μετά την ιστορική νίκη κόντρα στους Βαυαρούς. Οι παίκτες του συλλόγου της τρίτης κατηγορίας της Γερμανίας έδειξαν ότι το ματς κπόντρα στη Μπάγερν δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός. Με ένα απίθανο δεύτερο ημίχρονο, ο φονιάς της Μπάγερν Μονάχου σημείωσε δύο τέρματα στο 64ο και στο 76ο λεπτό και εξολόθρευσε ακόμη ένα θηρίο. Επόμενος ποιος;

Φτάνουμε στο χθεσινό παιχνίδι και την τελευταία, έως τώρα, γραμμένη σελίδα του φετινού αριστουργήματος της Ζάαρμπρικεν. Η 9η του τρίτου επιπέδου της Γερμανίας αντιμετώπισε την 12η της πρώτης κατηγορίας, Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ. Μία ακόμα ανατροπή, ένα ακόμα γκολ στην «εκπνοή» της αναμέτρησης, ένα ακόμα μυθικό επίτευγμα. Ο Κάι Μπριούνκερ με ένα πλάσε μετά από αντεπίθεση, δεν αστόχησε και έδωσ ετο πρβάδισμς με 2-1 στην ομάδα του. Η Ζααρμπρίκεν στα ημιτελικά. Σοκ και στιγμές που ακόμη και φίλαθλοι της ομάδας δεν μπορούν να πιστέψουν. Πόσα ακόμα θαύματα; Δεν ακούγεται σωστό, δεν ακούγεται καν κάτι εφικτό, κι όμως δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί.

Πίσω στο κοντινό 2020, ο γερμανικός σύλλογος όντας τότε στην τέταρτη κατηγορία, είχε κατορθώσει να φτάσει και πάλι στους «4» του Κυπέλλου Γερμανίας. Τότε αντίπαλοι στο δρόμο της, Γιαν Ρέργκενσμπουργκ, Κολωνία, Καρλσρούη και Φορτούνα Ντίσελντορφ. Ίσως όχι ένα τόσο τρελό «παραμύθι» όπως η φετινή, το κατόρθωμα παρ' όλα αυτά παραμένει και πάλι τρομερό.

Μάλιστα εκείνη τη σεζόν η Ζααρμπρίκεν έγινε η πρώτη ομάδα τέταρτης κατηγορίας που φτάνει στα ημιτελικά στην ιστορία του Κυπέλλου Γερμανίας. Την πορεία της ανέκοψε πρώτα ο κορονοϊός τότε, ο οποίος μετέφερε για αρκετούς μήνες μετά τη διοργάνωση και έπειτα,η Μπάγερν Λαβερκούζεν που με 3-0 ξεπέρασε το εμπόδιο της εύκολα. Τα προαναφερόμενα τρομερά επιτεύγματα δεν είναι ωστόσο τα μοναδικά στη ιστορία τη Ζααρμπρίκεν, αφού πίσω της «κρύβει» μία αξιοσημείωτη και ιδιαίτερη ιστορία.

Τα highlights των πέναλτι του προημιτελικού απέναντι στη Φορτούνα Ντίσελντορφ το 2020:

Ο εκδιωγμός της από το γερμανικό πρωτάθλημα - Η ένταξή της στο γαλλικό ποδόσφαιρο

Ήταν στα τελειώματα του Β' Παγκοσμίου πολέμου όταν στην προσπάθεια απαλοιφής του ναζισμού η ποδοσφαιρική γερμανική ομοσπονδία διαλύθηκε πλήρως. Η Ζααρμπρίκεν στα τέλη του 1945 αγωνιζόταν στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας, τό γεγονός όμως ότι το Ζάαρλαντ ή Σάαρ ήταν ακόμη υπό γαλλική κατοχή, την οδήγησε στον αποκλεισμό από το γερμανικό ποδόσφαιρο. Το 1946 οι Γάλλοι δημιούργησαν ένα προτεκτοράτο απόλυτα ελεγχόμενο από αυτούς στην περιοχή του Σάαρ.



Η Σάαρ το 1948, πήρε την πρωτοβουλία της δημιουργίας μίας διοργάνωσης ονόματι Ehrenliga (ελλ. τιμητικό πρωτάθλημα). Η Ζααρμπρίκεν αρνήθηκε να αγωνιστεί σε αυτό το χωρίς ανταγωνισμό και ουσία πρωτάθλημα, επιλέγοντας τελικά την δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας.

Οι συνέπειες λόγω Χίτλερ και οι τεράστιες νίκες

Εκεί, πήρε άνετα την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, που σήμαινε την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Σε αυτό το σημείο, όμως είναι που την ιστορίας της επηρέασαν οι πράξεις του Αδόλφου Χίτλερ. Ανάμεσα στα πολλά εγκλήματα που πραγματοποίησε, ήταν και η επιβολή σε πολλές ομάδες να αγωνιστούν στο γερμανικό πρωτάθλημα με το «έτσι θέλω». Το γεγονός αυτό δεν ξεχάστηκε από πολλές γαλλικές ομάδες και με επικεφαλή τη Στρασμπούρ αντέδρασαν άμεσα στην άνοδο της Ζααρμπρίκεν. Τελικώς, οι γαλλικοί σύλλογοι της αρνήθηκαν τον προβιβασμό της στην Α' κατηγορία και η ομάδα παραιτήθηκε κάθε γαλλική διοργάνωση.

Μέχρι το 1952 η Ζααρμπρίκεν αγωνιζόταν μόνο σε φιλικούς αγώνες, καταφέρνοντας σε αρκετές περιστάσεις να νικήσει ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μίλαν και η Λίβερπουλ. Ναι, κι όμως!

Μάλιστα, εκπροσώπησε το κρατίδιο της Σάαρ, στελεχώνοντας μία εθνική ομάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 1954!

Το 1952 όλες οι ομάδες της περιοχής της Σάαρ κατάφεραν να κερδίσουν την επιστροφή τους στο γερμανικό ποδόσφαιρο και έκτοτε η Ζααρμπρίκεν παλεύει για το comeback και την εδραίωσή της στα υψηλότερα στρώματα του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Στην τροπαιοθήκη του συλλόγου υπάρχει το Κύπελλο Ιντερτότο του 1978, 2 πρωταθλήματα δεύτερης κατηγορίας και 2 πρωταθλήματα τέταρτης κατηγορίας.

Το «ραντεβού» με το... απροσδόκητο

Στο μονοπάτι για τον πρώτο τελικού Κυπέλλου Γερμανίας στην ιστορία της θα συναντήσει την Καϊζερσλάουτεν της Μπουντεσλίγκα 2 και πλέον φαίνεται πιο πιθανό από ποτέ, οι τελευταίοι να αποτελέσουν το επόμενο θύμα της. Άλλωστε τι να φοβηθεί ο «Δαβίδ» του γερμανικού ποδοσφαίρου που έχει αποκλείσει ήδη τρεις Τιτάνες της ποδοσφαιρικής ιστορίας της χώρας; Θα καταφέρει η άγνωστη μέχρι πρότινος Ζααρμπρίκεν να πραγματοποιήσει ίσως το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό «μπαμ» παγκοσμίως; Το «παραμύθι» γράφεται και υπάρχουν ακόμη σελίδες για να συμπληρωθούν. Εδώ είμαστε.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

