Αν δεν το δεις, δεν το πιστεύεις! Ο Κριστιάνο έχασε το... άχαστο! (vid)

Η Αλ Αΐν επικράτησε στην παράταση με 4-3 και το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα. Εκεί η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα νίκησε με 3-1 και άφησε εκτός τον Πορτογάλο σούπερ σταρ και τους συμπαίκτες του.

Στο 61ο λεπτό του αγώνα κι ενώ το σκορ ήταν 2-2, ο Ρονάλντο βρέθηκε μόνος του μπροστά στην αντίπαλη εστία, αλλά αστόχησε με πλασέ από τα τρία μέτρα.

Δείτε την φάση:

Why Ronaldo consistently displays dissatisfaction when he fails to score a GOAL. pic.twitter.com/AF53kFIGk7