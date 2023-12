Δεν κλαίμε, απλά μας μπήκε ένα σκουπιδάκι στα μάτια: Το βίντεο της Λίβερπουλ με έναν ξεχωριστό 11χρονο οπαδό της

Ο 11χρονος σήμερα Ντάιρ γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο Crommelin. Δεν έχει χέρια από τους αγκώνες και κάτω και του λείπει το μηριαίο οστό και στα δύο πόδια, κάτι που σημαίνει ότι μετακονείται με αναπηρικό αμαξίδιο.

«Η ζωή μου είναι η Λίβερπουλ. Σημαίνει απολύτως τα πάντα. Δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια. Είναι απλώς μια πλήρης απόδραση. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να αγαπώ περισσότερο» λέει για την αγαπημένη του ομάδα.

Είχε, μάλιστα, την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τους «κόκκινους» και να τους επισκεφτεί και στο προπονητικό κέντρο.

Εκεί γνώρισε τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος μάλιστα τον ξενάγησε στις εγκαταστάσεις της ομάδας, αλλά και κάποιους από τους παίκτες που θαυμάζει, όπως τον Μοχάμεντ Σαλάχ και τον Λουίς Ντίας...

An emotional way to start your Christmas 🥹



Here’s Dáire’s story… and a special day he’ll never forget ❤️ pic.twitter.com/NNDIjbcLAp