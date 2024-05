Θρίλερ στην Αγία Πετρούπολη: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες έπεσε σε ποτάμι - Βίντεο με τη στιγμή της πτώσης (vid)

Ένα πραγματικό θρίλερ είναι σε εξέλιξη στην Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία, όπου λεωφορείο γεμάτο με πολίτες έπεσε από γέφυρα στον ποταμό Μόικα, όπως έκανε γνωστό η υπηρεσία Τύπου της περιφερειακής έδρας του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών.

«Σήμερα, περίπου στη μία το μεσημέρι, η αστυνομία έλαβε μια αναφορά ότι ένα επιβατικό λεωφορείο έπεσε από μια γέφυρα στον ποταμό Μόικα, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία την ώρα της έκτακτης ανάγκης υπήρχαν περίπου 20 άτομα μέσα στο όχημα», αναφέρει η έκθεση όπως τονίζει το πρακτορείο Ria.

Οι ειδικοί των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης προσπαθούν αυτή την ώρα να ανασύρουν ανθρώπους που ταξίδευαν με το λεωφορείο από το νερό. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων στο σημείο εργάζονται διασώστες, ασθενοφόρα, καθώς και υπάλληλοι της διοίκησης της πόλης και της υγειονομικής επιτροπής.

Πηγή: ethnos.gr

🌊🚍 St. Petersburg, the bus crashed into two cars, flew into a fence and fell into the river. pic.twitter.com/fNC3TPvxwN — MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 10, 2024

Russia: A bus drove into the Moika river in downtown Saint Petersburg with around 20 people on board. pic.twitter.com/Kostjadkut — Igor Sushko (@igorsushko) May 10, 2024