Ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της καριέρας του ο Τιμ (vid)

Ο χαρισματικός Αυστριακός ανακοίνωσε μέσω video στα social media τη δύσκολη απόφασή του και ο βασικός λόγος, φυσικά, είναι το πρόβλημα στον καρπό του.

«Η σεζόν 2024 θα είναι η τελευταία μου», ανέφερε ο νικητής του US Open 2020. «Υπάρχουν λόγοι πίσω από την απόφαση και βασικά ο καρπός μου, που δεν είναι ακριβώς όπως θα έπρεπε να είναι και όπως θα ήθελα να είναι. Και δεύτερον, τα εσωτερικά συναισθήματά μου. Σκεφτόμουν αυτή την απόφαση για πολύ καιρό. Σκεφτόμουν πολύ προσεκτικά και σκεφτόμουν και το συνολικό ταξίδι μου ως παίκτης, που ήταν απίστευτο. Είχα επιτυχία, κέρδισα τρόπαια που δεν ονειρευόμουν. Οπότε το ταξίδι ήταν απίστευτο, τα σκαμπανεβάσματα, όλα ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Είμαι ευγνώμων, αλλά κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτή τη απόφαση είναι η μόνη σωστή. Είμαι ικανοποιημένος με αυτή και είμαι ενθουσιασμένος για όσα έρχονται».

Ο Τιμ είναι μόλις 30 ετών και τραυματίστηκε στο χέρι πριν από τρία χρόνια. Μετά από πολύμηνη απουσία ξεκίνησε μεγάλη προσπάθεια να επανέλθει σε τοπ επίπεδο, αλλά ήταν αδύνατον...

Έχει φτάσει μέχρι το Νο.3 του κόσμο και έχει κατακτήσει συνολικά 17 τίτλους, με σημαντικότερο αυτόν της Νέας Υόρκης. Έχει παίξει και δύο σερί φορές στον τελικό του Roland Garros (2018, 2019), όπου γνώρισε ισάριθμες ήττες από τον Ράφα Ναδάλ.

Έφτασε και στον τελικό του Australian Open 2020 (έχασε από τον Τζόκοβιτς), ενώ ενώ ήταν φιναλίστ στο ATP Finals για δύο συνεχόμενα χρόνια (2019, 2020).

OFFICIAL: Dominic Thiem announces his retirement at the end of the season.



Very emotional video.



"I'm gonna finish my career at the end of this season (...) My wrist is not at the way it should be and how I want it. I was thinking about this decision for a very long time" pic.twitter.com/qAyuNkOm9A