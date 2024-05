Φοίνιξ Σανς: Φαβορί για τον πάγκο ο Μπουντενχόλζερ

Οι φήμες αναφορικά με τον νέο τεχνικό των Σανς δίνουν και… παίρνουν, με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ να φαντάζει αυτή τη στιγμή ως το Νο1 φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Η κάκιστη πορεία των «ήλιων» τη φετινή σεζόν οδήγησε στον αποκλεισμό απ' τους Τίμπεργουλβς και ο Μπουντενχόλζερ, όπως αποκάλυψε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, είναι το φαβορί.

Ο Μπουντενχόλζερ έμεινε ανενεργός για έναν χρόνο, μετά τη φυγή από τους Μπακς, αλλά το όνομά του φυσικά φιγουράρει για όλα τα δυνατά franchise του NBA.

Mike Budenholzer is emerging as the frontrunner to become the Phoenix Suns’ next coach, sources tell ESPN. pic.twitter.com/chkIqrwxnP