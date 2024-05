Δυναμικό ξεκίνημα στη Ρώμη η Σάκκαρη (vid)

Χωρίς να κάνει το καλύτερό της παιχνίδι, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.8) επικράτησε της 23χρονης Γαλλίδας (Νο.88) με 6-2, 6-2 σε 83 λεπτά και θα περιμένει στη φάση των «32» τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Λέσια Τσουρένκο και την Ανγκελίνα Καλίνινα.

Η Μαρία ήταν το «αφεντικό» από το ξεκίνημα του αγώνα και παρότι είχε αρκετά χαμηλό ποσοστό στο πρώτο σερβίς (56%) απέφυγε τα... μπλεξίματα και έφτασε σε μία άνετη πρόκριση.

Στη δική της πλευρά του ταμπλό, μάλιστα, ήταν η κάτοχος του τίτλου Έλενα Ριμπάκινα, που αποσύρθηκε από τη διοργάνωση λόγω ασθένειας, οπότε ανοίγει ο δρόμος προς τα ημιτελικά...

Η Σάκκαρη «έσπασε» για πρώτη φορά την αντίπαλό της στο τρίτο γκέιμ και πήρε τις μπάλες να σερβίρει για το πρώτο σετ στο 5-2, μετά το δεύτερο μπρέικ της.

Έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της και μπήκε το ίδιο δυνατά και στο δεύτερο σετ, παίρνοντας ξανά προβάδισμα με μπρέικ στο τρίτο γκέιμ (2-1). Πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ (4-1) και έκλεισε τον αγώνα στο 5-2, λίγο πιο δύσκολα από ό,τι θα περίμενε, καθώς χρειάστηκε να σβήσει το τέταρτο μπρέικ πόιντ της Γκρατσέβα στον αγώνα (0/4) και να εκμεταλλευτεί το δικό της τέταρτο ματς πόιντ.

Ήταν, σίγουρα, ένα ενθαρρυντικό ξεκίνημα για την 28χρονη τενίστρια, που θέλει τους βαθμούς στη Ρώμη για να εξασφαλίσει την παραμονή της στο Top 8 εν όψει της κλήρωσης του Roland Garros.

statement WIN 👊@mariasakkari kicks off her Rome campaign with a straight set win over Gracheva. #IBI24 pic.twitter.com/Z3h5LfOQGZ