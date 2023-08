«Σε 23 χρόνια ως γιατρός δεν έχω δει τέτοιο τραυματισμό» (vid)

Με αυτά τα λόγια σε συνέντευξή του στο «D Sports Radio», που αναπαράγεται από την εφημερίδα της Αργεντινής «Olé», ο γιατρός της Αρχεντίνος Τζούνιορς, Αλεξάντρο Ρονκορόνι, περιγράφει τον τραυματισμό του Λουτσιάνο Σάντσες, που προκάλεσε άθελά του ο Μαρσέλο.

Ο Βραζιλιάνος πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και του Ολυμπιακού αποβλήθηκε, ενώ μόλις αντιλήφθηκε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πόδι του αντιπάλου του, ξέσπασε σε κλάματα και έφυγε συντετριμμένος από το γήπεδο. Ο αγώνας, που ήταν για το Copa Libertadores έληξε ισόπαλος 1-1.

