Χατ-τρικ ο Μέσι στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Μάξι Ροντρίγκες (vids)

Το παιχνίδι έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ροζάριο προς τιμή του Μάξι Ροντρίγκες, ο οποίος είπε «αντίο» στην ενεργό δράση στα 42 του χρόνια.

Περίπου 42.000 θεατές απόλαυσαν το θέαμα στον αγωνιστικό χώρο και το... χορταστικό 6-4.

Ο Μέσι ήταν παρών και αγωνίστηκε με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής κόντρας στην αγαπημένη του Νιούελς Ολντ Μπόις.

Ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ, σκόραρε ξανά στο 36' με πανέμορφο σκάψιμο της μπάλας με το αριστερό πόδι εκτός περιοχής και στο 44ο λεπτό έστειλε ξανα΄την μπάλα στα δίχτυα με διαγώνιο σουτ εντός περιοχής.

You just know Leo Messi was going to score in Maxi Rodriguez's farewell game. 🤩💫🇦🇷



