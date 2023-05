Αϊτόρ: «Περήφανος για τους συμπαίκτες μου, θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί»

Την δική του αποτίμηση της φετινής σεζόν για τον Παναθηναϊκό έκανε ο Αϊτόρ, που στο καλύτερο σημείο της καριέρας του υπέστη έναν πολύ άσχημο τραυματισμό, που τον άφησε εκτός μάχης για πολλούς μήνες. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός με μήνυμα στο Twitter, έκανε τον απολογισμό της σεζόν για το τριφύλλι: «Ευχαριστώ. Αυτό νιώθω ότι πρέπει να σας πω. Ηταν η πιο δύσκολη σεζόν στη ζωή μου, παρόλο που ξεκίνησε καλύτερα από ποτέ, και ήσασταν δίπλα μου κάθε μέρα δίνοντάς μου τη δύναμη και την υποστήριξή σας. Ο τραυματισμός με έχει κάνει πιο δυνατό και με βοήθησε να εκτιμήσω ακόμη περισσότερο αυτό που με κάνει χαρούμενο. Ηταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, ήθελα να είμαι στο γήπεδο βοηθώντας την ομάδα μου, αλλά δεν τα κατάφερα. Είμαι πολύ περήφανος για τους συμπαίκτες μου, τον τρόπο που πάλεψαν μέχρι το τέλος. Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί και πιο κοντά από ποτέ. Τα λέμε σύντομα».

Thank you. That's I feel I have to say to you. It has been most difficult season in my life, even though it started better than ever, and you have been by my side every day giving me your strength and support. (+)