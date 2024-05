O Tιμποντό απάντησε στις προκλήσεις του Μπάτλερ: «Ποιος είναι αυτός; Θα τον έκανα σκόνη»

Ο Τζίμι Μπάτλερ έχασε τα play-offs toy NBA λόγω τραυματισμού αλλά δήλωσε πως «… αν έπαιζα οι Σέλτικς θα είχαν αποκλειστεί, σίγουρα και οι Νικς. Ποιος Χαρτ ρε φίλε;».

Ο προπονητής των Νικς σχολίασε τα λεγόμενα του σούπερ-σταρ των Χιτ και απάντησε υποτιμητικά λέγοντας«Δεν τον ξέρω. Αλλά θα τον έκανα σκόνη!».



Οι σχέσεις των δύο ανδρών να σημειώσουμε δεν είναι καθόλου καλές από την κακή συνεργασία που είχαν μεταξύ τους στους Μπουλς και τους Τίμπεργουλβς πριν από μερικά χρόνια.



Υπενθυμίζεται πως οι Νικς απέκλεισαν με 4-2 τους Σίξερς στον πρώτο γύρο και θα αντιμετωπίσουν τους Πέισερς, ενώ οι Χιτ αποκλείστηκαν με 4-1 από τους Σέλτικς που θα αναμετρηθούν με τους Καβαλίερς.

