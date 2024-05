Η κλήρωση της Σάκκαρη στη Ρώμη

Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να συναντήσει την 24χρονη Καζάκα στα προημιτελικά της διοργάνωσης και τη Νο.2 τενίστρια στον κόσμο στα ημιτελικά.

Η 28χρονη Ελληνίδα περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο και εκεί θα βρει είτε τη Φεντερίκα Ντι Σάρα, είτε qualifier. Στον τρίτο γύρο λογικά θα παίξει με Ανγκελίνα Καλίνινα ή Ντόνα Βέκιτς και στον τέταρτο με Τζάσμιν Παολίνι ή Βικτόρια Αζαρένκα.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό βρίσκεται η Ίγκα Σβιόντεκ μαζί με Κόκο Γκοφ και η Μαρία αποφεύγει αυτές τις παίκτριες μέχρι τον τελικό.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν αύριο (7/5).



Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking):

Σβιόντεκ-Βοντρούσοβα

Γκοφ-Ζενγκ

Ριμπάκινα-Σάκκαρη

Σαμπαλένκα-Ζαμπέρ

The #IBI24 @WTA draw is OUT 👇 pic.twitter.com/MkN1xgBL8c