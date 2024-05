Συμφωνία με Λοπετέγκι η Γουέστ Χαμ

Τον Ντέιβιντ Μόγιες αναμένεται να αντικαταστήσει με το τέλος της χρονιάς ο Χουλέν Λοπετέγκι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος κάνει λόγο για συμφωνία του 57χρονου Ισπανού τεχνικού με τα «σφυριά», η οποία θα πάρει σύντομα επίσημο χαρακτήρα.

Η Γουέστ Χαμ έμεινε φέτος εκτός Ευρώπης και η πορεία της δεν ήταν ικανοποιητική, με τη διοίκηση να ελπίζει σε καλύτερες μέρες τη νέα σεζόν.

Ο Λοπετέγκι έχει δουλέψει σε Πόρτο, Ρεάλ, Σεβίλλη και εθνική Ισπανίας, ενώ τελευταία του ομάδα ήταν η Γουλβς.



🚨⚒️ EXCL: Julen Lopetegui has agreed terms with West Ham to become new head coach replacing David Moyes from next season.



Lopetegui has accepted #WHUFC proposal, ready to proceed to formal stages.



Details being finalised then contracts will be signed but agreement in place. pic.twitter.com/guHfAj7PMv