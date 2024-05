Ώρα μηδέν για τη Ράφα: “Η μεγαλύτερη γενοκτονία θα λάβει χώρα εδώ”

Ζήτημα λίγων ημερών φαίνεται πως είναι πλέον η χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Ράφα καθώς, σύμφωνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις, δόθηκε εντολή εκκένωσης της πόλης που αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο στρατός αναφέρει ότι η εκκένωση είναι προς το παρόν περιορισμένη, αφορά περίπου 100.000 ανθρώπους και θα γίνει σταδιακά. Διεθνή δίκτυα, πάντως, ερμηνεύουν την κίνηση αυτή ως προάγγελο της ολοκληρωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στην περιοχή, με διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ να κρούουν για ακόμη μια φορά καμπανάκι για την τύχη των Παλαιστινίων.

Πιο συγκεκριμένα, με φυλλάδια, τηλεφωνικά μηνύματα και δημόσιες ανακοινώσεις, ο ισραηλινός στρατός προτρέπει τους αμάχους που βρίσκονται στη Ράφα να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς τους καταυλισμούς στη Χαν Γιούνις και την Αλ Μουγουάσι.

Ήδη, εικόνες με Παλαιστίνιους να φεύγουν άρον-άρον από την πόλη κάνουν τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ. Ένας Παλαιστίνιος μίλησε στο Reuters λέγοντας: «Έχει βρέξει πολύ και δεν ξέρουμε πού να πάμε. Ανησυχούσα ότι μπορεί να έρθει αυτή η μέρα, πρέπει τώρα να δω πού μπορώ να πάω την οικογένειά μου».

Στο ίδιο πνεύμα, η Ghada El Kurd, μητέρα δύο παιδιών που έχει εκτοπιστεί έξι φορές τους τελευταίους τέσσερις μήνες. «Είμαι τόσο μπερδεμένη για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω πού να πάω. Αυτό ήταν το τελευταίο μέρος» λέει. Το Ισραήλ κατευθύνει τους Παλαιστίνιους να πάνε σε πόλεις με σκηνές, ωστόσο η ίδια εκφράζει τις επιφυλάξεις της σχετικά με την ασφάλεια σε αυτές τις τοποθεσίες.

«Είμαστε ξύπνιοι από τις 2 το πρωί λόγω του βομβαρδισμού. Ξυπνήσαμε με πολύ άσχημα νέα, να εκκενώσουμε τη Ράφα. Η μεγαλύτερη γενοκτονία θα λάβει χώρα εδώ, η μεγαλύτερη καταστροφή θα λάβει χώρα στη Ράφα. Καλώ όλο τον αραβικό κόσμο να παρέμβει για κατάπαυση του πυρός – ας παρέμβουν και ας μας σώσουν από αυτό που βρισκόμαστε. Είμαστε κουρασμένοι και το έχουμε ξεπεράσει αυτό» λέει η Aminah Adwan.

Τα φυλλάδια που πετά ο ισραηλινός στρατός έχουν δύο διαφορετικές εκδόσεις, κάποια είναι κόκκινα και κάποια μπλε.

Στην κόκκινη έκδοση, οι IDF ενημερώνουν τους κατοίκους για συγκεκριμένες περιοχές στη Ράφα όπου οι δυνάμεις τους «θα επιχειρούν» και προειδοποιούν ότι «όποιος βρεθεί κοντά σε τρομοκρατικές οργανώσεις θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του και τα μέλη της οικογένειάς του». Στο πλαίσιο αυτό, προτρέπουν τους πολίτες να μετακινηθούν στην «ανθρωπιστική περιοχή» στο al-Mawasi και να αποφύγουν να κατευθυνθούν βόρεια του Wadi Gaza ή να πλησιάσουν τους ανατολικούς και νότιους φράχτες ασφαλείας.

Στη μπλε έκδοση, εν τω μεταξύ, ανακοινώνεται η επέκταση της ζώνης όπου, όπως αναφέρεται, «η ανθρωπιστική βοήθεια θα συνεχιστεί».

Σε μια πρώτη ενημέρωση στους δημοσιογράφους, όπως είπε εκπρόσωπος του στρατού, η εκκένωση είναι περιορισμένης έκτασης και θα γίνει σταδιακά, αφού εγκριθούν τα σχέδια από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την «εξάλειψη της Χαμάς, λέγοντας ότι η οργάνωση έδειξε την ικανότητά της να εξαπολύει επιθέσεις από την πόλη, εκτοξεύοντας χθες ρουκέτες από τη Ράφα, σκοτώνοντας τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ».

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επτά μήνες μετά την έναρξη της επίθεσής του κατά της Χαμάς, το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι η νίκη είναι αδύνατη χωρίς την κατάληψη της πόλης.

Αλλά με περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους Παλαιστίνιους να βρίσκουν καταφύγιο εκεί, δυτικές δυνάμεις, η γειτονική Αίγυπτος, καθώς και ανθρωπιστικές οργανώσεις, έχουν εκφράσει φόβους ότι θα μπορούσε να υπάρξει μεγάλος αριθμός απωλειών μεταξύ των αμάχων.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες προειδοποιεί για μια ισραηλινή επίθεση στη Ράφα και λέει ότι δεν θα εγκαταλείψει την πόλη, μετά την εντολή του Ισραήλ. «Μια ισραηλινή επίθεση στη Ράφα θα σήμαινε περισσότερα δεινά και θανάτους αμάχων. Οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές για 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους» αναφέρει η UNWRA σε ανάρτησή της στο X.

«Η UNRWA δεν εκκενώνει την περιοχή: η υπηρεσία θα διατηρήσει την παρουσία της στη Ράφα όσο το δυνατόν περισσότερο και θα συνεχίσει να παρέχει σωτήρια βοήθεια σε ανθρώπους».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η ActionAid στο Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτήρισε το ισραηλινό σχέδιο εκκένωσης των Παλαιστινίων από τη Ράφα ως «παράνομη» πράξη που θα οδηγήσει σε «καταστροφικές συνέπειες».

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει γρήγορα για να αποτρέψει περαιτέρω φρικαλεότητες και να θέσει την ισραηλινή κυβέρνηση προ των ευθυνών της – αν η εισβολή στη Ράφα είναι η “κόκκινη γραμμή” σας, θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για να σταματήσετε αυτή την επικείμενη επίθεση;»

Η Islamic Relief εξέδωσε, επίσης, ανακοίνωση, λέγοντας ότι είναι «συγκλονισμένη» και ότι η εξέλιξη αυτή θα «θέσει πολλές ζωές σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο». Σημειώνοντας ότι «έντονοι βομβαρδισμοί στη Ράφα κατά τη διάρκεια της νύχτας φέρεται να έχουν σκοτώσει πολλούς αμάχους, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών» αναφέρει:

«Όπως έχουμε δει τους τελευταίους επτά μήνες, το να αναγκαστούν τόσοι πολλοί άνθρωποι να μετακινηθούν είναι αδύνατο χωρίς σοβαρό ανθρωπιστικό κόστος και οι άνθρωποι αναπόφευκτα θα πεθάνουν. Οι άρρωστοι και οι τραυματίες, οι ηλικιωμένοι, τα νεογέννητα βρέφη και τα άτομα με αναπηρίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και συχνά δεν μπορούν να εκκενώσουν την περιοχή χωρίς υποστήριξη. Η περιοχή στην οποία οι άνθρωποι έχουν διαταχθεί να μετακινηθούν – al Mawasi – έχει χαρακτηριστεί ως η λεγόμενη “ασφαλής ανθρωπιστική ζώνη”, αλλά δεν είναι ασφαλής. Οι άμαχοι που βρίσκουν καταφύγιο εκεί λένε ότι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν επιθέσεις και σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και άλλη ζωτική βοήθεια. Η μεταφορά περισσότερων ανθρώπων εκεί θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την ανθρωπιστική κρίση».

Σημειώνεται πως ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Yoav Gallant μίλησε με τον Αμερικανό ομόλογό του – Lloyd Austin – το βράδυ της Κυριακής.

Σε ανακοίνωση, το γραφείο του Gallant αναφέρει ότι είπε στον Austin πως «απαιτείται στρατιωτική δράση» στη Ράφα «ελλείψει εναλλακτικής λύσης», λόγω της καθυστέρησης των συνομιλιών για την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων. Η Χαμάς διακρίνεται για «έλλειψη σοβαρότητας όσον αφορά τα πλαίσια» για την απελευθέρωσή τους, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Στην ανάγνωση του Πενταγώνου για το τηλεφώνημα, αναφέρεται ότι οι δυο τους συζήτησαν «τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τους ομήρους, την ανθρωπιστική βοήθεια και τη Ράφα». Στην κλήση, δε, ο Austin «επιβεβαίωσε» τη δέσμευσή του για την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ, συνεχίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι είπε στον Gallant πως είναι αναγκαίο οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα «να περιλαμβάνει ένα αξιόπιστο σχέδιο για την εκκένωση των Παλαιστινίων αμάχων και τη διατήρηση της ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας».

Σε συνέχεια αυτών των σχολίων από το γραφείο του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, το BBC ρίχνει μια ματιά στις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού της χώρας σχετικά με την επιχείρηση στη Ράφα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ θα εξαπολύσει εισβολή στη νότια πόλη της Γάζας ανεξάρτητα από τις συνομιλίες εκεχειρίας με τη Χαμάς, λέγοντας ότι θα το κάνει αυτό «με ή χωρίς» συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Η ιδέα ότι θα σταματήσουμε τον πόλεμο πριν επιτύχουμε όλους τους στόχους του είναι εκτός συζήτησης» είπε. «Θα μπούμε στη Ράφα και θα εξοντώσουμε τα τάγματα της Χαμάς εκεί με ή χωρίς συμφωνία, προκειμένου να επιτύχουμε τη συνολική νίκη» σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Νετανιάχου.

