Ο πάουερ φόργουορντ της ομάδας από την Ιντιάνα είχε 25 πόντους με 52,4% εντός πεδιάς, ενώ παράλληλα κατέβασε 7 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ και έκανε 2 κλεψίματα.

Δείτε τα highlights του εδώ:

Pascal Siakam gives the @Pacers a huge boost in Game 6 with 25 PTS to force Game 7 in New York!



25 PTS | 7 REB | 5 AST | 2 STL | 52.4 FG%#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/8APtheGWQ9