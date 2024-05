«Δεν ανανεώνει με τους Πέλικανς ο Ίνγκραμ»

Σύμφωνα με τον Ίβαν Σίντερι, οι Πέλικανς δεν έχουν προτεραιότητα να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Μπράντον Ίνγκραμ, καθώς όπως όλα δείχνουν ο Τρέι Μέρφι είναι αυτός που θα κάνει επέκταση της συνεργασίας του με την ομάδα της Νέας Ορλεάνης.

Ο 23χρονος φόργουορντ μπορεί να υπογράψει επέκταση κόστους 20-25 εκατομμύρια δολαρίων, με την επέκταση του Ίνγκραμ να κοστολογείται στα 208 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Οι Πέλικανς αναμένεται να στραφούν σε μια πιο οικονομική λύση προκειμένου να πλαισιώσουν δίπλα στον Ζάιον Ουίλιαμσον κάποιον άλλον σούπερ-σταρ της λίγκας.

The Pelicans are not expected to offer Brandon Ingram a contract extension this offseason.



Ingram is eligible to sign a four-year, $208 million deal, but New Orleans will be going in another direction.



Trey Murphy III is also eligible for a rookie-scale extension expected to… pic.twitter.com/5fVrtFkTQK