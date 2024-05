Euroleague: Με Λεσόρ τα καλύτερα καρφώματα του Απριλίου (vid)

Καρφώματα χωρίς την παρουσία του Λεσόρ δεν υφίσταται. Η Euroleague δημοσίευσε τα 10 καλύτερα καρφώματα του Απριλίου, με τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού να... πετάει στην 7η θέση με ένα φοβερό τελείωμα στο Game 1 κόντρα στην Μακάμπι.

Στην κορυφή δεσπόζει το επιβλητικό κάρφωμα του Ερκάν Οσμάνι στην αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα.

Δείτε το Τοp-10:

High-flying action🤯



Check out the top 10 dunks of April here👀



'Top Plays of the Month' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/RaT9IUSCTs