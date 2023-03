Δεν το... κουνάει από την Κροατία ο Ντάλιτς

Προπονητής της εθνικής Κροατίας για τρία ακόμη χρόνια θα παραμείνει ο Ζλάτκο Ντάλιτς. Ο 56χρονος τεχνικός επέκτεινε το συμβόλαιό του με την «χρβάτσκα» ως το 2026, κάτι που σημαίνει ότι θα καθοδηγήσει την ομάδα του και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, εφόσον βέβαια καταφέρει να προκριθεί.

Μία ζωή θα συμπληρώσει επί της ουσίας ο Ντάλιτς στην Κροατία, την οποία ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2017. Έχει κοουτσάρει την εθνική του ομάδα σε 70 αγώνες, έχοντας ρεκόρ 38-14-18, ενώ πρόσφατα τερμάτισε στην τρίτη θέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ και βέβαια στον τελικό του 2018.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο Κούστιτς και ολόκληρη την ομοσπονδία για τη μεγάλη εμπιστοσύνη, καθώς και τη στήριξη που μου παρέχουν στη δουλειά που κάνω με την εθνική ομάδα. Έχω επισημάνει πολλές φορές ότι αυτή η δουλειά είναι η μεγαλύτερη τιμή και η μεγαλύτερη ευχαρίστηση που μπορώ να έχω ως προπονητής και ανυπομονώ πραγματικά για το μέλλον με την εθνική ομάδα της Κροατίας», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Ντάλιτς.

