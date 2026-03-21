Σώθηκε από θαύμα: Κόβει την ανάσα η καραμπόλα σε αγώνα ποδηλασίας! (vids)

Τρομακτικές σκηνές από ατύχημα στον ποδηλατικό γύρο Μιλάνο - Σαν Ρέμο, μετά από καραμπόλα πολλών ποδηλάτων.

Σκηνές τρόμου λίγο πριν το τέλος του γυναικείου ποδηλατικού γύρου Μιλάνο - Σαν Ρέμο. Περίπου 20 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό σε μία έξοδο από κατηφορική στροφή, αρκετοί αθλητές βρέθηκαν στο οδόστρωμα, μετά από καραμπόλα αρκετών ποδηλάτων.

Η ανάσα όλων κόπηκε, όταν η Ντέμπορα Σιλβέστρι στην προσπάθεια της να αποφύγει να πέσει πάνω στα ποδήλατα, έχασε τον έλεγχο και πέρασε πάνω από τις προστατευτικές μπαριέρες, με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος.

Η Ιταλίδα, η οποία φάνηκε αρχικά να χάνει τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και ως εκ θαύματος διαπιστώθηκε δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Ωστόσο, για να πάρει εξιτήριο θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 24 ώρες, αφού θα υποβληθεί σε εξονυχιστικές εξετάσεις, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο τραυματισμού.

Δείτε τις τρομακτικές σκηνές που κόβουν την ανάσα...