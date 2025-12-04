ΑΣ ΠΑΟΚ: «Η αλλαγή έδρας έγινε με... πραξικόπημα, ο Δικέφαλος δεν σιωπά!»

Με αιχμηρή ανακοίνωση ο ΑΣ ΠΑΟΚ καταγγέλλει τις «πραξικοπηματικού χαρακτήρα» μεθοδεύσεις που επιχειρήθηκαν σχετικά με την αλλαγή έδρας του τελικού του Λιγκ Καπ στο βόλεϊ ανδρών, τονίζοντας πως ο σύλλογος δεν πρόκειται να μείνει αμέτοχος όταν θίγονται η δικαιοσύνη και το fair play.

Ο «Δικέφαλος» επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή κινήθηκε συντεταγμένα για την προστασία των συμφερόντων του και του αθλήματος, με αποτέλεσμα να αποτραπεί μια απόφαση που –όπως υπογραμμίζεται– θα αλλοίωνε τον θεσμό. Η τελική συμφωνία να διεξαχθεί ο αγώνας στην αρχικά ορισμένη έδρα, το «Α. Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη, θεωρείται από τον ΠΑΟΚ δικαίωση και αποκατάσταση της τάξης.

Αναλυτικά:

Ο ΠΑΟΚ δεν σιωπά όταν η δικαιοσύνη, το fair play και ο σεβασμός προς τον αθλητισμό επιχειρείται να ποδοπατηθούν. Από την πρώτη στιγμή, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ και το ΤΑΑ ΠΑΟΚ λειτούργησαν απόλυτα συντονισμένα, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου και την αποκατάσταση της νομιμότητας, απέναντι στη σκανδαλώδη και ακατανόητη απόφαση αλλαγής της έδρας του τελικού του Λιγκ Καπ κόντρα στον ΟΣΦΠ.

Η απόπειρα επιβολής μιας απόφασης που θα αλλοίωνε τον θεσμό και θα προσέβαλε κάθε έννοια ισονομίας δεν πέρασε. Το πραξικοπηματικού χαρακτήρα σχέδιο, που έφερε ξεκάθαρα την υπογραφή του προέδρου της ΕΣΑΠ, Παντελή Ταρνατώρου, και απειλούσε να τινάξει τον τελικό στον αέρα, βρήκε απέναντί του την αποφασιστικότητα του ΠΑΟΚ και την αντίδραση όσων δεν ανεχόμαστε τέτοιες μεθοδεύσεις.

Τελικά, με τη σύμφωνη γνώμη όλων όσων σέβονται τον αθλητισμό, η αδικία αποκαταστάθηκε. Ο τελικός θα διεξαχθεί εκεί όπου είχε αρχικά οριστεί, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Α. Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη, όπως επιβάλλει η τάξη, η λογική και ο στοιχειώδης σεβασμός στο άθλημα.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία στο γήπεδο, αποφασίστηκε ένα πλαίσιο που διασφαλίζει την ομαλότητα και την ισορροπία. Συγκεκριμένα, η είσοδος θα επιτραπεί αποκλειστικά σε δέκα (10) εκπροσώπους από κάθε ομάδα, μέλη των διοικήσεων του ερασιτέχνη και των ΤΑΑ, καθώς και σε δύο (2) διαπιστευμένους δημοσιογράφους ανά σύλλογο.

Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να απαιτεί ισονομία, να προστατεύει το άθλημα και να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του απέναντι σε κάθε απόπειρα υπονόμευσης.