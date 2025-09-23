Παραδόθηκε στον ΑΣ ΠΑΟΚ το μνημόνιο της τεχνοκρατικής επιτροπής για τη Νέα Τούμπα

Επόμενο βήμα, η σύγκληση του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ για να ενημερωθούν όλα τα μέλη και το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις.

Παραδόθηκε από την τριμελή τεχνοκρατική επιτροπή στον ΑΣ ΠΑΟΚ το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα.

Το επόμενο βήμα, είναι να συγκληθεί το ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ ούτως ώστε να ενημερωθούν όλα τα μέλη του, όπως και να αποφασιστεί τι θα γίνει στην πορεία, αναφορικά με ένα φλέγον ζήτημα του ασπρόμαυρου οργανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή συγκροτήθηκε από το ΑΣ ΠΑΟΚ με αντικείμενο τη σύνταξη μνημονίου και την παροχή τεχνικών συμβουλών σε σχέση με το νέο γήπεδο της Τούμπας και από αποτελείται από τους:

Κωνσταντίνο Κατάκαλο, αναπληρωτή καθηγητή ΑΠΘ – Διευθυντή Ε.Π.Α.Υ.Κ., Κωνσταντίνο Κορνιλάκη, εταίρο της νομικής εταιρείας «Κ2Α LAW FIRM» και Nικόλαο Κωνσταντινίδη, πολιτικό μηχανικό – τεχνικό σύμβουλο-ιδρυτή του Ομίλου «ΑΝΑΔΟΜΩ».