Στον τελικό για το back to back η Πρεβολαράκη με απίθανη ανατροπή!

Η Μαρία Πρεβολαράκη εξασφάλισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την παρουσία της στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πάλης, «κλειδώνοντας» το ασημένιο μετάλλιο και βάζοντας πλέον στόχο το χρυσό.

Στη διοργάνωση που διεξάγεται στα Τίρανα, η πορεία της ξεκίνησε δυναμικά από τα προημιτελικά, όπου επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση της Γερμανίδας Άνικα Βέντλε με 10-0, παίρνοντας μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα που είχε γνωρίσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Στα ημιτελικά των 53 κιλών, η αναμέτρησή της με την Πολωνή Ροξάνα Ζασίνα εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 6-0 στον πρώτο γύρο, η Πρεβολαράκη αντέδρασε εντυπωσιακά. Μείωσε αρχικά σε 6-2 και στα τελευταία δευτερόλεπτα έκανε την απόλυτη ανατροπή, φτάνοντας στο 6-6. Χάρη στους πόντους πρόκρισης (3-1), εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Στην τελευταία μάχη για το χρυσό, θα βρει απέναντί της την Ουκρανή Μαρία Γεφρέμοβα, σε έναν αγώνα όπου θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα σκήπτρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης.