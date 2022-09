Λούκα, Γαλλία και τα... αγγλικά του Λαρεντζάκη: Τι είπε το Twitter για την 1η μέρα του Eurobasket; (pics)

Η πρεμιέρα του Eurobasket έφερε... κύμα σχολίων και post στο Twitter!

H ματσάρα της Σλοβνίας με την Λιθουανία και ο... μάγος Ντόντσιτς βρέθηκαν στο επίκεντρο του σχολιασμού από τους χρήστες του Twitter, που είχαν φυσικά να πουν και πολλά για την κάκιστη εμφάνιση της Γαλλίας στην ήττα της από την Γερμανία.

Bonus: Οι εντυπωσιακές φάσεις που ξεχώρισε η FIBA από την πρώτη μέρα του τουρνουά και τα... αγγλικά του Λαρεντζάκη!

Δείτε εδώ τα ποστ:

Can't believe this was only DAY 1️⃣🤯



We are in for an 𝘼𝙈𝘼𝙕𝙄𝙉𝙂 #EuroBasket 2022! pic.twitter.com/BXEn86neLB — FIBA (@FIBA) September 2, 2022

😱 @Mamukelashvili5's MONSTER poster lit a fire under the home crowd in Tbilisi! #EuroBasket pic.twitter.com/yevjHCQ8gR — FIBA (@FIBA) September 2, 2022

Γιαμπουσελε και Λουκάς σήμερα έχουν βαλθεί να αποδείξουν πως η θεωρεία καταρρέει οι χοντροί είναι ωραίοι #EuroBasket — Navaho (@navahospetses) September 1, 2022

Γαλλία στήστε ένα horns άμα αλλάξουν άλλαξαν μην ασχολείστε με mismatch μην αλλάζετε πάνω από 3 πάσες μην πολύ κουνιέστε και ζαλιστείτε.

ΥΓ:Κανένα guard που τραγουδάει τη Μασσαλιώτιδα δεν έχει διάθεση να μείνει μπροστά από τον αντίπαλο του στην αμυνα. #EuroBasket — Navaho (@navahospetses) September 1, 2022

Βασικός κανόνας του ευρωπαϊκού μπάσκετ:

Οι γκαρντ ορίζουν τι ομάδα είσαι, οι ψηλοί στηρίζουν το οικοδόμημα. #EuroBasket — Efthymis (@sui__generis__0) September 1, 2022

Physical και εγκεφαλικό παιχνίδι, ευρωπαϊκές εξέδρες, μεγάλες εμφανίσεις και ένταση. Ο,τι μας είχε λείψει δηλαδή τόσο καιρό. #EuroBasket καλωσήρθες στην ζωή μας — Hack n Roll (@hacknrollpod) September 1, 2022

Οι Λιθουανοί είναι ο καλύτερος μπασκετικός λαός σε θέμα εθνικών ομάδων... Κάθε παιχνίδι τους είναι ένα πανηγύρι! #EuroBasket — Σκαντζόχοιρος🦔 (@VDimi7) September 1, 2022

Γερμανία πάρα πολύ καλή σήμερα

Γαλλία εκτός τόπου και χρόνου#EuroBasket — Giannis☘️ (@Giannis_Vl) September 1, 2022