Νέα «βόμβα» Ντουράντ: Προτιμά να αποσυρθεί παρά να παίξει στους Νετς!

Από τη στιγμή που ζήτησε ανταλλαγή από τους Νετς έχει στρέψει όλα τα φώτα πάνω του. Ο Κέβιν Ντουράντ είναι το πρόσωπο του καλοκαιριού, χωρίς ακόμα να έχει καν προχωρήσει το αίτημά του για ανταλλαγή.

Ο KD έχει καταστήσει σαφές σε όλους τους τόνους πως δεν επιθυμεί να παραμείνει στο Μπρούκλιν, με μια νέα εξέλιξη να βάζει τα πράγματα σε διαφορετική διάσταση.

Όπως αναφέρει ο Μαρκ Στάιν, ο Ντουράντ προτιμά να αποσυρθεί ακόμα και αυτό το καλοκαίρι, σε περίπτωση που δεν γίνει ανταλλαγή από τους Νετς τις επόμενες εβδομάδες. Από τη στιγμή άλλωστε που η ιδιοκτησία ύψωσε ασπίδα προστασίας σε Σον Μαρκς και Στιβ Νας, την αποπομπή των οποίων είχε ζητήσει ο KD για να παραμείνει στο Μπρούκλιν, εκείνος με τη σειρά του συνεχίζει να ασκεί πίεση για να αποχωρήσει από τη Νέα Υόρκη.

Μάλιστα τις τελευταίες ώρες υπάρχει αισιοδοξία πως ο Ντουράντ θα αποχωρήσει, μέσω ανταλλαγής, για άλλες πολιτείες, κλείνοντας εντός των επόμενων εβδομάδων το σίριαλ για το μέλλον του.

An NBA executive believes Kevin Durant is more likely to retire than play for the Nets again, per @TheSteinLine



There’s a ‘growing expectation’ that KD could cause ‘a ruckus’ to get the Nets to make a trade pic.twitter.com/ju01EPHIEM