Και επίσημα στον Παναθηναϊκό το «πολυβόλο» Αρίκα Κάρτερ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση της Αρίκα Κάρτερ για την επόμενη περίοδο, που τη φετινή σεζόν πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις με την Εστουντιάντες.

Η 26χρονη Αμερικανίδα σκόρερ ήταν εκ των πρωταγωνιστριών της ισπανικής ομάδας, μετρώντας 14,8 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ μέσο όρο στο Eurocup και 13,5 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Αμερικανίδα Αρίκα Κάρτερ για την αγωνιστική σεζόν 2022-2023 για το γυναικείο τμήμα μπάσκετ.

Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για το «τριφύλλι» καθώς ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του την Αρίκα Κάρτερ (Ημ. γέννησης, 19.07.1996, ύψος 1.75μ.) που τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Ισπανική Εστουντιάντες.

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Κάρτερ είπε: «Είμαι ενθουσιασμένη που έρχομαι στην Ελλάδα και θα αγωνιστώ για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα και έχω ακούσει ότι έχει τους καλύτερους φιλάθλους. Ανυπομονώ να ζήσω αυτή την εμπειρία, να γνωρίσω νέους ανθρώπους και να μάθω για την ιστορία της Ελλάδας».

Το βιογραφικό της:

WNBA draft 2019 / Round: 3 / Pick: 32nd overall Selected by the Phoenix Mercury

2019 Phoenix Mercury

2019–2020 Nissan CB Al-Qázeres Extremadura

2020–2022 Movistar Estudiantes

2022 Astros de Jalisco»