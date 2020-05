Διαμαντίδης ή Σπανούλης; (Μέρος Β΄)

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης είναι ο μοναδικός Έλληνας μπασκετμπολίστας, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στην καλύτερη 10άδα της Euroleague επί δύο δεκαετίες. Μάλιστα, έπειτα από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την περίοδο 2010-2020, ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού κατέκτησε μία άκρως τιμητική πρωτιά, η οποία εντέχνως αποσιωπήθηκε από μεγάλη μερίδα του Τύπου. Γράφουν οι Αριστοτέλης Μπενόγλου και Παναγιώτης Αλαφάκης.

Λένε ότι η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από ψέμα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα «μισής αλήθειας» αποτελεί η είδηση -που δημοσιεύτηκε χθες (12/05) από αθλητικές ιστοσελίδες- ότι «ο Βασίλης Σπανούλης είχε διπλάσιες ψήφους από τον δεύτερο, όσον αφορά την ομάδα της δεκαετίας της Euroleague». Μάλιστα, διενεργήθηκε και σχετική ψηφοφορία, με τους αναγνώστες να κληθούν να απαντήσουν (με ένα «ΝΑΙ ή ΟΧΙ») αν ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο «G.O.A.T.» (Greatest Of All Times) της Ευρωλίγκας.

Σε προηγούμενη έρευνα της «Οδού Καλαφάτη», αποδείχτηκε -με αριθμούς- η αγωνιστική υπεροχή του Δημήτρη Διαμαντίδη έναντι του Βασίλη Σπανούλη σχεδόν σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, καθώς και στο PIR. Υποκειμενικά, οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να θεωρεί τον V-Span ως τον καλύτερο παίκτη της σπουδαιότερης διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ στη «γηραιά ήπειρο». Αντικειμενικά, δεν είμαστε ακόμα σε θέση να γνωρίζουμε αν ο 3D είναι ο κορυφαίος όλων. Είναι, πάντως, σίγουρο ότι ο Σπανούλης, για να κερδίσει τον τίτλο του G.O.A.T., θα πρέπει να ξεπεράσει τον Διαμαντίδη, κάτι που, όπως αναδεικνύεται και από τη στατιστική, μάλλον δεν πρόκειται να συμβεί, καθώς η καριέρα του αρχηγού των «ερυθρολεύκων οδεύει προς το τέλος της και θεωρείται απίθανο να μεταβληθούν -παρά μόνο σε απειροελάχιστο ποσοστό- οι μέσοι όροι του αθλητή των Πειραιωτών.

Κατ’ αρχάς, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε στους φίλους του μπάσκετ με ποιο τρόπο γίνεται η συγκεκριμένη ψηφοφορία, επισημαίνοντας παράλληλα την ιδιαιτερότητα που έχει η πρωτιά του Βασίλη Σπανούλη και πώς αυτή προέκυψε.

Η ψηφοφορία είναι ελεύθερη και δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι (μία φορά ανά IP και ανά ημέρα). Οι ψήφοι του κοινού καταμετρώνται και σε αυτές προστίθενται οι ψήφοι των προπονητών, των αρχηγών και -κυρίως- των Media Partners (δηλαδή των δημοσιογράφων), ώστε να βγει το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια που δεν είναι γνωστή και ανατρέπει τα δεδομένα: η ψήφος των ανθρώπων του Τύπου έχει ουσιαστικά τριπλάσια αξία αναλογικά με εκείνη του κοινού! Δηλαδή, κάθε ψήφος εκτός κοινού, αφού καταμετρηθεί, πολλαπλασιάζεται σε ποσοστό 75%, ενώ κάθε ψήφος απλού θεατή/αναγνώστη μόλις σε ποσοστό 25%! Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί αθλητές, ενώ ψηφίστηκαν από το κοινό ως οι καλύτεροι της 10ετίας, εν τέλει να παραμένουν εκτός δεκάδας, λόγω του ότι δεν προτιμήθηκαν σε τόσο μεγάλο βαθμό από τους δημοσιογράφους (οι οποίοι κατέχουν τη συντριπτική πλειονότητα της κατηγορίας που «πριμοδοτείται» συνολικά με 75%). Ενδεικτικά, θα εξηγήσουμε παρακάτω παραδείγματα μπασκετμπολιστών οι οποίοι επωφελήθηκαν ή αδικήθηκαν από την εν λόγω ανισορροπία/ανισότητα της διαδικασίας.

Όσον αφορά αποκλειστικά την ψηφοφορία του κοινού (μιλώντας πάντα για τη δεκαετία που διανύουμε, δηλαδή μεταξύ 2010 και 2020), μαντέψτε ποιος αναδείχθηκε πρώτος. Μα, φυσικά, ποιος άλλος; Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, καίτοι έχει αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση εδώ και τέσσερα χρόνια! Αναλυτικά, ο Καστοριανός γκαρντ του Παναθηναϊκού συγκέντρωσε το 5,32% των προτιμήσεων, έναντι 5,12% του άλλοτε συμπαίκτη του στο Τριφύλλι και στην Εθνική Ελλάδας, Βασίλη Σπανούλη. Στην τρίτη θέση ψηφίστηκε ο Νάντο Ντε Κολό, ενώ στη δεκάδα συμπεριλήφθηκαν και οι Νικ Καλάθης και Κώστας Σλούκας, οι οποίοι, όμως, εξαιτίας της… προστιθέμενης αξίας των ψήφων των δημοσιογράφων, τελικά παρέμειναν εκτός του τελικού Top-10. Μίλος Τεόντοσιτς (3,32%) και Χουάν Κάρλος Ναβάρο (3,31%) «έκλεψαν» τις δύο αυτές θέσεις, με τους Γιώργο Πρίντεζη, Κάιλ Χάινς, Λούκα Ντόνσιτς, Σέρχιο Γιουλ και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς να συμπληρώνουν τη «Euroleague Best 10 of Decade 2010-2020».

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, όμως, κατέχει ακόμα δύο ξεχωριστά ρεκόρ. Εκτός του ότι είναι ο μοναδικός Έλληνας μπασκετμπολίστας, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα και των δύο δεκαετιών (και ο μοναδικός Ευρωπαίος μαζί με τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο), είναι και ο μόνος ο οποίος ψηφίστηκε στους 10 καλύτερους της Ευρωλίγκας (από την πλευρά του κοινού) και τις δύο φορές!

Αντίστοιχα, ο Βασίλης Σπανούλης ΔΕΝ συμπεριλήφθηκε στους αγαπημένους 10 παίκτες της Ευρωλίγκας της περιόδου 2000-2010, ούτε από το κοινό ούτε από τους δημοσιογράφους. Μάλιστα, αθροιστικά, ο Λαρισαίος γκαρντ έχει αγωνιστεί περισσότερες περιόδους στη διοργάνωση από τον Διαμαντίδη: 14 ( 2005-06 και 2007-08 έως 2019-20), έναντι μόλις 12 του αριστερόχειρα πρώην καλύτερου αμυντικού της Ευρωλίγκας, ο οποίος αγωνίστηκε μεταξύ 2004-05 και 2015-16 (δηλαδή έχοντας «κουτσουρεμένες» τις δύο δεκαετίες). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό βαρύτητας του κοινού (25% έναντι 75% του Τύπου) έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το αριθμητικό χάσμα που υφίσταται μεταξύ των δύο κατηγοριών. Π.χ., στην ψηφοφορία της περιόδου 2000-2010, συμμετείχαν περίπου 125.000 φίλοι του μπάσκετ (καταμετρήθηκαν συνολικά 1.200.000 ψήφοι). Παρ’ όλ’ αυτά, η άποψη των δημοσιογράφων (που ανάγονται σε κάποιες εκατοντάδες) θεωρείται τριπλάσιας ισχύος, κάτι που, αναπόφευκτα, δημιουργεί ανισορροπίες και ίσως… υποψίες.

Last but not least: όσον αφορά την περίοδο 2000-2010, η οριστική δεκάδα ήταν κατά 60% διαφοροποιημένη σε σχέση με το τι ψήφισε αποκλειστικά το κοινό. Ποιοι ήταν, όμως, οι μοναδικοί μπασκετμπολίστες, οι οποίοι επιλέχτηκαν και από τις δύο ομάδες (κοινό & δημοσιογράφοι), και μάλιστα κατέλαβαν τις 4 πρώτες θέσεις; Οι Δημήτρης Διαμαντίδης, Ντέγιαν Μποντιρόγκα (πρώτος), Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Ραμούνας Σισκάουσκας. Τι κοινό έχουν αυτοί οι τέσσερις; Έχουν αγωνιστεί -όλοι- στην πιο επιτυχημένη ομάδα από καταβολής φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας (και Κυπέλλου Πρωταθλητριών παλαιότερα): τον Παναθηναϊκό…

Συνεχίζεται…