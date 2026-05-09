Εύκολη νίκη για την Μπαρτσελόνα, η οποία δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Μπούργκος (91-76).

Η Μπαρτσελόνα αναμετρήθηκε με την Μπούργκος και δεν δυσκολεύτηκε να πάρει τη νίκη. Οι «Μπλαουγκράνα» ήταν ανώτεροι σε όλη την διάρκεια του αγώνα και έτσι επικράτησαν εύκολα με 91-76. Πλέον, βρίσκονται στο 21-9, ενώ η Μπούργκος «έπεσε» στο 9-21.

Για τους νικητές ο Πάντερ είχε 17 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον Νούνιεζ να προσθέτει 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ακόμη, ο Φαλ τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Χέιντεγκερ με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Χαπ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 29-15, 55-35, 73-57, 91-76

