Κι: «Από τις πιο τρελές ατμόσφαιρες που έχω παίξει, οι οπαδοί φωνάζουν 90 λεπτά πριν την προθέρμανση»

Ο Μπράξτον Κι μετά τη νίκη της Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR στο Game 4 στάθηκε στην ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι «πράσινοι» οπαδοί.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ξέρω πως στο ΝΒΑ οι καλύτερες λέξεις στο μπάσκετ είναι Game 7, οπότε φαντάζομαι πως οι καλύτερες λέξεις στην Ευρώπη είναι Game 5. Θα είναι διασκεδαστικό παιχνίδι και για εμάς και για αυτούς. Οι οπαδοί μας θα έρθουν και θα φωνάζουν, είναι ωραία ευκαιρία.

Δεν έχω παίξει ποτέ Game 5. Έχω παίξει Game 7 στο ΝΒΑ. Οπότε είμαι ενθουσιασμένος για αυτή την ευκαιρία. Φυσικά, αυτά τα ματς είναι τα πιο δύσκολα, επειδή η σεζόν του χαμένου ολοκληρώνεται και ο νικητής πάει στο Final-Four».

Για την ανατροπή της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Παρτιζάν το 2023: «Ναι, το γκούκλαρα. Είδα το Game 2, νομίζω ότι το Game 2 ολοκληρώθηκε με καυγά παρόμοιο με το δικό μας Game 2. Η ιστορία επαναλαμβάνεται.

Θα είναι δύσκολο. Είναι πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να εξουδετερώσουμε τα όπλα τους. Οπότε, θα είναι δύσκολο».

Για το ποια ομάδα έχει περισσότερη πίεση: «Δεν νομίζω ότι κάποια ομάδα έχει πίεση. Η σεζόν σου τελειώνει αν χάσεις. Αυτή είναι ήδη αρκετή πίεση και για τις δύο ομάδες».

Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Οι οπαδοί τους κάνουν θόρυβο. Δεν έπαιξε το ματς νωρίτερα στην σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά είναι από τις πιο τρελές ατμόσφαιρες που έχω παίξει στην καριέρα μου.

Οι οπαδοί τους φωνάζουν 90 λεπτά πριν την προθέρμανση και σε όλο το ματς. Είναι πολύ καλοί οπαδοί, αλλά ελπίζουμε να κάνουν το ίδιο οι οπαδοί μας και να κερδίσουμε στην έδρα μας».