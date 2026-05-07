Η Ρίτας με καταπληκτική εμφάνιση στον ημιτελικό του Final4 του BCL, ξεπέρασε το εμπόδιο της Τενερίφης κερδίζοντάς την με 87-69, και έκλεισε θέση στον τελικό του Σαββάτου (09/05).

Το σκορ στον ημιτελικό άνοιξε ο Χουέρτας (0-2), δίνοντας το πρώτο προβάδισμα του ημιτελικού στην Τενερίφη. Η Ρίτας απάντησε με ένα επιμέρους 16-7, παίρνοντας αέρα +7 (16-9) στα μισά της περιόδου. Οι Ισπανοί μάζεψαν γρήγορα την διαφορά και έκλεισαν το δεκάλεπτο στο -1 (18-17).

Στην δεύτερη περίοδο, οι Λιθουανοί ανέβασαν ξανά το σκορ (25-19), ενώ λίγο αργότερα πήραν και απόσταση εννέα πόντων (33-24) στο 17’ με τους Ματσιούλις και Χάρντινγκ. Η Τενερίφη, με τρίποντο του Μιλς μείωσαν σε 35-33, όμως η Ρίτας με 5-0, πήγε και πάλι στο +8 (40-32).

Η Ρίτας ξεκίνησε με επιμέρους 7-2 την τρίτη περίοδο και πήρε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (47-36), όμως η Τενερίφη με δικό της 10-2, μείωσε γρήγορα σε 49-46, με πρωταγωνιστή τον Χουέρτας. Οι Λιθουανοί ανέβασαν ξανά ταχύτητα και ξέφυγαν εκ νέου στο +11 (60-49) με τρίποντο του Ματσιούλις.

Με τρίποντο του Σάστρε η Τενερίφη μείωσε σε 64-56 στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, όμως η Ρίτας με σερί 8-0 πήγε την διαφορά στο +14 (70-56) στο 34’. Με βολές του Σαργιούνας, οι Λιθουανοί εκτοξεύτηκαν στο +18 (80-62), σφραγίζοντας την συμμετοχή τους στον τελικό. Τελικό σκορ 87-69 με καταπληκτικό μπάσκετ.

Για τους Λιθουανούς πρωταγωνίστησαν οι Τζέρικ Χάρντινγκ (29π.) και Σπίντι Σμιθ (12π.). Μαρσελίνιο Χουέρτας (21π. 5ασ.) και Φραν Γκέρα (12π.) ήταν οι κορυφαίοι της Τενερίφης.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-34, 62-53, 87-69

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα