«Επικυρώνονται την Τρίτη στο Δ.Σ. της Euroleague οι εγγυημένες θέσεις των Παρτιζάν κι Αστέρα»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τρίτης (5/5) στην Euroleague θα κρίνει το μέλλον αρκετών ομάδων στην Euroleague.

Όπως αναφέρει το «Μozzart Sport», Παρτιζάν και Ερυθρός Αστέρας είναι πολύ κοντά στο να εξασφαλίσουν μία εγγυημένη θέση τουλάχιστον για την επόμενη τριετία, κάτι που θα επικυρωθεί στο Δ.Σ. της Τρίτης.

Στην ίδια υπόθεση εντάσσονται και οι Ντουμπάι BC, Βίρτους, Μονακό, Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρί και Βαλένθια, που επίσης δεν έχουν εγγυημένη θέση και την επόμενη σεζόν και επιθυμούν να αποκτήσουν.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τα πάντα θα κριθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τρίτης, όπου Παρτιζάν και Ερυθρός Αστέρας φαίνονται να είναι ένα βήμα πιο μπροστά.