Αιχμές του Πολ Πιρς για τον Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, δεν γίνεται να χάνεις στον πρώτο γύρο των πλέι οφ»

Ο Πολ Πιρς άφησε αιχμές κατά του Νίκολα Γιόκιτς με αφορμή τον αποκλεισμό των Νάγκετς από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ.

Αναλυτικά όσα είπε ο άλλοτε παίκτης των Σέλτικς:

«Δεν πρόκειται να το ωραιοποιήσουμε καθόλου όλο αυτό. Αν αυτό συνέβαινε στον Λεμπρόν Τζέιμς στο peak της καριέρας του, θα λέγαμε πολλά πράγματα. Έχουμε πει ότι ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Ίσως όχι ο MVP, αλλά ο καλύτερος παίκτης.

Το λέμε αυτό εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια. Αν αυτό ήταν ο ΛεΜπρόν στην καλύτερή του φάση, τι θα λέγαμε; Πολλά. Το ίδιο πρέπει να λέγεται και για τον Γιόκιτς. Είναι στο prime του, παίζει το καλύτερο μπάσκετ.

Αν είσαι ο καλύτερος παίκτης στο πρωτάθλημα, δεν μπορείς να χάνεις στον πρώτο γύρο. Δεν μπορείς».