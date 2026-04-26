Lakers' Corner: Ο Σμαρτ συνεχίζει να «γράφει» ιστορία, ο Λεμπρόν να νικάει τον χρόνο και οι Λέικερς είναι... αγκαλιά με την πρόκριση

Οι Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκονται… μία ανάσα από την πρόκριση στον επόμενο γύρο μετά την ανατροπή της σεζόν (112-108), με τους πάντες να δίνουν το 200% στην σειρά με τους Χιούστον Ρόκετς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ταξίδεψαν στο Χιούστον με την σειρά στο 2-0 υπέρ τους και με τον Όστιν Ριβς να έχει ελπίδες να αγωνιστεί. Τελικά, ο αστέρας έμεινε ξανά εκτός (αναμένεται να επιστρέψει στο Game 4), ωστόσο αυτό δεν επηρέασε την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ. Ο 41χρονος τεχνικός είδε τους πάντες να δίνουν το… 200%, να πραγματοποιούν μία ιστορική ανατροπή και στην παράταση να επικρατούν με 112-108. Έτσι, πλέον οι «Λιμνάνθρωποι» βρίσκονται στο 2-0 και θα έχουν την ευκαιρία να τελειώσουν την σειρά και να πάρουν την πρόκριση στην έδρα των Ρόκετς. Μάλιστα, έγιναν η πρώτη ομάδα που κερδίζει τρία ματς στα play-offs και που προηγείται με 3-0.

Η ιστορική ανατροπή στο φινάλε

Οι Ρόκετς ήταν… αγκαλιά με τη νίκη, καθώς έμεναν 25” για το τέλος του ματς και είχαν προβάδισμα έξι πόντων (101-95). Ωστόσο, τότε έγινε το πρώτο λάθος και ο Μάρκους Σμαρτ κέρδισε φάουλ για τρεις βολές. Αφού ευστόχησε και στις τρεις, ο Λεμπρόν Τζέιμς κατάφερε να κλέψει την μπάλα και 13” πριν το τέλος να πετύχει τρίποντο και να στείλει το ματς στην παράταση (101-101). Εκεί, οι Λέικερς βρήκαν περισσότερες λύσεις και με το τελικό 112-108 πήραν μία τεράστια νίκη.

Αυτό το ματς θα μείνει στην ιστορία καθώς είναι μόλις η δεύτερη φορά που μία ομάδα δέχεται τέτοια ανατροπή. Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία 29 χρόνια στα play-offs οι ομάδες του ΝΒΑ είχαν ρεκόρ 1713-1 όταν νικούσαν με 6+ πόντους και έμεναν 30 δευτερόλεπτα για την κανονική διάρκεια.

Πλέον, το ρεκόρ αυτό «έπεσε» στο 1713-2, με τους Ρόκετς να μπαίνουν σε μία ξεχωριστή λίστα μαζί με τους Νιου Γιορκ Νικς του 2024.

Ο Σμαρτ πέτυχε κάτι μοναδικό στην ιστορία του οργανισμού

Τη δική του ιστορία με τη φανέλα των Λέικερς έχει ήδη «γράψει» και ο τρομερός Μάρκους Σμαρτ. Η υπογραφή του Αμερικανού για περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια το καλοκαίρι πρέπει να θεωρηθεί μία από τις καλύτερες κινήσεις των τελευταίων ετών, μαζί με το trade για τον Κενάρντ (πρέπει η ομάδα να τους ανανεώσει και τους δύο).

Ο 32χρονος δείχνει πως παραμένει ένας elite παίκτης, παρά το γεγονός πως είχε μερικές μέτριες σεζόν με τους Μέμφις Γκρίζίς και τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Στην σειρά με τους Ρόκετς είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες του Ρέντικ, καθώς δίνει πολύτιμες λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ και… μοιάζει σαν να είναι παντού.

Ο Σμαρτ ήταν από τους βασικούς λόγους που οι «Λιμνάνθρωποι» βρίσκονται πολύ κοντά στο να «σκουπίσουν» τους Ρόκετς και μάλιστα… έγραψε ξανά ιστορία με τα χρυσά και μωβ.

Αναλυτικότερα, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του οργανισμού που έχει back-to-back αγώνες στα play-offs με τουλάχιστον 20 πόντους και 5 κλεψίματα.

Φυσικά, ο Λεμπρόν Τζέιμς θα αξίζει πάντα ειδική αναφορά, καθώς συνεχίζει να… νικάει τον χρόνο και να «σπάει» ρεκόρ, στον Λουκ Κενάρντ, ο οποίος έχει μετατραπεί κατευθείαν σε X-factor για την ομάδα του Ρέντικ αλλά και στον Ρούι Χατσιμούρα, ο οποίος μόνιμα είναι εκεί όταν τον χρειάζεται η ομάδα και είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες των τελευταίων ετών. Τέλος, αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και ο Μπρόνι Τζέιμς, ο οποίος έπαιξε στο πιο σημαντικό παιχνίδι της καριέρας του και είχε… περισσότερους πόντους από ολόκληρο τον πάγκο των γηπεδούχων.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 29 πόντοι (10/22 σουτ, 4/9 τρίποντα, 5/6 βολές), 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 8 λάθη σε 45:04.

LeBron James vs. Houston Rockets 4/24/2026



29 PTS | 10-22 FG | W 112-108 pic.twitter.com/cKUM8dx31d — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 25, 2026

Ρούι Χατσιμούρα: 22 πόντοι (8/14 σουτ, 4/7 τρίποντα, 2/4 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 43:48.

Rui Hachimura vs. Houston Rockets 4/24/2026



22 PTS | 8-14 FG | W 112-108 pic.twitter.com/UB0XYmk6Pp — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 25, 2026

ΝτεΆντρε Έιτον: 2 πόντοι (1/3 σουτ), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 32:46.

Deandre Ayton vs. Houston Rockets 4/24/2026



2 PTS | 1-3 FG | W 112-108 pic.twitter.com/y2mD58x4ZU — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 25, 2026

Μάρκους Σμαρτ: 21 πόντοι (5/9 σουτ, 2/4 τρίποντα, 9/11 βολές), 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 3 λάθη σε 39:17.

Marcus Smart vs. Houston Rockets 4/24/2026



21 PTS | 5-9 FG | W 112-108 pic.twitter.com/Ag3GNPTgGa — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 25, 2026

Λουκ Κενάρντ: 14 πόντοι (4/12 σουτ, 1/6 τρίποντα, 5/6 βολές), 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 λάθη σε 45:22.

Luke Kennard vs. Houston Rockets 4/24/2026



14 PTS | 4-12 FG | W 112-108 pic.twitter.com/U9Icp2f7dy — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 25, 2026

Τζέικ ΛαΡάβια: 2 πόντοι (1/4 σουτ), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 14:55.

Jake LaRavia vs. Houston Rockets 4/24/2026



2 PTS | 1-4 FG | W 112-108 pic.twitter.com/j4f7otLzXt — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 25, 2026

Τζάκσον Χέιζ: 12 πόντοι (5/8 τρίποντα, 2/3 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 19:57.

Jaxson Hayes vs. Houston Rockets 4/24/2026



12 PTS | 5-8 FG | W 112-108 pic.twitter.com/wAqGuiMxwy — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 25, 2026

Μπρόνι Τζέιμς: 5 πόντοι (2/2 σουτ, 1/1 τρίποντ) σε 9:12.

Bronny James vs. Houston Rockets 4/24/2026



5 PTS | 2-2 FG | W 112-108 pic.twitter.com/4xO3Yh6Rmd — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 25, 2026

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 5 πόντοι (2/5 σουτ, 0/2 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 14:38.

Jarred Vanderbilt vs. Houston Rockets 4/24/2026



5 PTS | 2-5 FG | W 112-108 pic.twitter.com/kIvSZnSxZd — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 25, 2026

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: Μηδενική στατιστική σε 0:01.

Μαξ Κλέμπερ: DNP.

Ντάλτον Κνεκτ: DNP.

Όστιν Ριβς: DNP.

Αντού Τιέρο: DNP.

Σύνολο: 112 πόντοι (38/79 σουτ - 48,1%, 12/29 τρίποντα - 41,4%, 24/32 βολές - 75%), 45 ριμπάουντ, 28 ασίστ, 12 κλεψίματα, 6 μπλοκ και 20 λάθη.

Εκτός ήταν μόνο ο Λούκα Ντόντσιτς.

Το Game 4 της σειρά θα διεξαχθεί στις 27/4 (04:30) στο «Toyota Center».