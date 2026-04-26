Λέικερς: Όλα δείχνουν επιστροφή Ριβς στο Game 4 με τους Ρόκετς

Ο Όστιν Ριβς δεν αγωνίστηκε στο Game 3 των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Χιούστον Ρόκετς, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα αγωνιστεί στο Game 4.

Οι Χιούστον Ρόκετς ήταν το φαβορί για την σειρά με τους Λος Άντζελες Λέικερς, από την στιγμή που οι Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς ήταν εκτός δράσης. Ωστόσο, οι «Λιμνάνθρωποι» ήταν ανώτεροι στα τρία πρώτα ματς και έτσι προηγούνται με 3-0 στην σειρά.

Μάλιστα, φαίνεται πως θα έχουν και μία μεγάλη επιστροφή για το Game 4. Πιο συγκεκριμένα, ο Όστιν Ριβς αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το ματς. Ο 28χρονος ήταν αμφίβολος για το Game 3 και λίγο πριν το ματς αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως θα παίξει στο τέταρτο ματς της σειρά. Ο Σαμς Σαράνια είχε αναφέρει πως αν δεν αγωνιζόταν στο Game 3 τότε η επιστροφή του θα γινόταν στο επόμενο ματς. Έτσι, όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει στο δεύτερο ματς στο Χιούστον.

Βέβαια, ακόμα και τότε να προφυλαχθεί και επιστρέψει στο Game 5 ή στον επόμενο γύρο, το μόνο σίγουρο είναι πως θα αποτελέσει ένα σημαντικό boost στην επίθεση του Τζέι Τζέι Ρέντικ.