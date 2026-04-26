Αδιανόητο στατιστικό: Ο Μπρόνι πέτυχε περισσότερους πόντους από τον πάγκο των Ρόκετς

Ο Μπρόνι Τζέιμς κατάφερε να πετύχει περισσότερους πόντους από ολόκληρο τον πάγκο των Χιούστον Ρόκετς στο Game 4 της σειρά με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να πάρουν και το πρώτο ματς στο Χιούστον και έτσι προηγούνται με 3-0 στην σειρά με τους Ρόκετς. Ο Μπρόνι Τζέιμς αγωνίστηκε για μόλις 9:12, ωστόσο κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Η επιρροή που είχε στον αγώνα δεν αποτυπώνεται στα στατιστικά, καθώς τελείωσε τον αγώνα με μόλις πέντε πόντους (2/2 σουτ, 1/1 τρίποντο). Ωστόσο, αυτοί ήταν αρκετοί για να… ξεπεράσουν τον πάγκο των Ρόκετς. Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι παίκτες από τον πάγκο των Ρόκετς πέτυχαν σύνολο... τρεις πόντους. Ένα καλάθι πέτυχε ο Καπέλα και μία βολή ο Τέιτ.

Έτσι, στο πιο σημαντικό παιχνίδι της καριέρας του μέχρι τώρα, ο Μπρόνι κατάφερε να κάνει outscore ολόκληρο τον πάγκο του Ίμε Ουντόκα.