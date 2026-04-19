Basket League: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αρη Betsson - Ματσάρα στη Γλυφάδα

Με δύο αναμετρήσεις σε ΣΕΦ και Γλυφάδα πέφτει η αυλαία της 25ης αγωνιστικής της Basket League, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη Betsson (13:00) και ο Πανιώνιος την ΑΕΚ (16:00).

Μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL, η 25η στροφή του πρωταθλήματος τελειώνει με δύο αναμετρήσεις.

Στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη Betsson (13:00). Οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν καθαρίσει πρωτιά και πλεονέκτημα έδρας εδώ και αρκετό καιρό, και θέλουν να συνεχίσουν το αήττητο σερί τους. Αντίθετα ο Άρης που ηττήθηκε πριν από λίγες ημέρες από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, θα διεκδικήσει τις πιθανότητές του.

Στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας», ο Πανιώνιος υποδέχεται την ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι «πραγματικό τελικό» για τους «κυανέρυθρους» σε ότι έχει να κάνει με την μάχη της παραμονής. Από την άλλη, η ΑΕΚ προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες, και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (25η):

Μαρούσι - Κολοσσός Ρόδου 108-93

Μύκονος Betsson - Περιστέρι Betsson 92-88

Καρδίτσα - Προμηθέας Πάτρας 95-79

Ηρακλής - ΠΑΟΚ 72-76

19/4

13:00 Ολυμπιακός - Άρης Betsson

16:00 Πανιώνιος - ΑΕΚ

Η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 22-0 44β.

2) Παναθηναϊκός AKTOR 18-5 41β.

3) ΠΑΟΚ 16-7 39β.

4) ΑΕΚ 15-7 37β.

5) Περιστέρι Betsson 13-10 36β.

6) Άρης Betsson 13-8 34β.

7) Μύκονος Betsson 9-14 32β.

8) Ηρακλής 8-15 31β.

9) Προμηθέας Πάτρας 7-16 30β.

10) Καρδίτσα 7-16 30β.

11) Κολοσσός Ρόδου 7-16 30β.

12) Μαρούσι 6-17 29β.

13) Πανιώνιος 6-16 28β.

Η επόμενη αγωνιστική (26η):

25/4

18:15 ΠΑΟΚ - Μαρούσι

18:15 Προμηθέας Πάτρας - Ηρακλής

18:15 Άρης Betsson - Πανιώνιος

18:15 Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα

18:15 ΑΕΚ - Ολυμπιακός

26/4

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος Betsson