Basket League: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αρη Betsson - Ματσάρα στη Γλυφάδα

Μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL, η 25η στροφή του πρωταθλήματος τελειώνει με δύο αναμετρήσεις.
Στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη Betsson (13:00). Οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν καθαρίσει πρωτιά και πλεονέκτημα έδρας εδώ και αρκετό καιρό, και θέλουν να συνεχίσουν το αήττητο σερί τους. Αντίθετα ο Άρης που ηττήθηκε πριν από λίγες ημέρες από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, θα διεκδικήσει τις πιθανότητές του.
Στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας», ο Πανιώνιος υποδέχεται την ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι «πραγματικό τελικό» για τους «κυανέρυθρους» σε ότι έχει να κάνει με την μάχη της παραμονής. Από την άλλη, η ΑΕΚ προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες, και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (25η):
Μαρούσι - Κολοσσός Ρόδου 108-93
Μύκονος Betsson - Περιστέρι Betsson 92-88
Καρδίτσα - Προμηθέας Πάτρας 95-79
Ηρακλής - ΠΑΟΚ 72-76
19/4
13:00 Ολυμπιακός - Άρης Betsson
16:00 Πανιώνιος - ΑΕΚ
Η βαθμολογία:
1) Ολυμπιακός 22-0 44β.
2) Παναθηναϊκός AKTOR 18-5 41β.
3) ΠΑΟΚ 16-7 39β.
4) ΑΕΚ 15-7 37β.
5) Περιστέρι Betsson 13-10 36β.
6) Άρης Betsson 13-8 34β.
7) Μύκονος Betsson 9-14 32β.
8) Ηρακλής 8-15 31β.
9) Προμηθέας Πάτρας 7-16 30β.
10) Καρδίτσα 7-16 30β.
11) Κολοσσός Ρόδου 7-16 30β.
12) Μαρούσι 6-17 29β.
13) Πανιώνιος 6-16 28β.
Η επόμενη αγωνιστική (26η):
25/4
18:15 ΠΑΟΚ - Μαρούσι
18:15 Προμηθέας Πάτρας - Ηρακλής
18:15 Άρης Betsson - Πανιώνιος
18:15 Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα
18:15 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
26/4
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος Betsson