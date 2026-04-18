Ουίλμπεκιν για την απόλυση Σφαιρόπουλου: «Ένα σάπιο μήλο χάλασε όλο το κοφίνι»

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν προχώρησε σε δηλώσεις και αναφέρθηκε στην απόλυση του Ιωάννη Σφαιρόπουλου από την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η θητεία του Ιωάννη Σφαιρόπουλου δεν κύλησε όπως θα ήθελε ο Έλληνας τεχνικός στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν μίλησε στο «Sport 5» και αναφέρθηκε σε εκείνη την περίοδο, σημειώνοντας πως δεν θα μπει σε λεπτομέρειες αλλά τόνισε πως ένα… σάπιο μήλο χάλασε όλο το κοφίνι.

«Μίλησε για αυτό με τον Κοέν; Είπε ότι θα γράψει βιβλίο για τα όσα έγιναν εκείνη τη σεζόν, οπότε θα το αφήσω πάνω του να τα αποκαλύψει. Είμαι ακόμα ενεργός παίκτης και δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα, Μου κάνει εντύπωση που δεν τα γνωρίζετε. Θα πω απλά πως υπήρχε ένα σάπιο μήλο που χάλασε όλο το κοφίνι» ανέφερε.