Ο μόνος σύλλογος που τρομάζει το σύστημα και μπορεί να το καταστρέψει χωρίς να λογαριάζει το κόστος

Έχουμε διανύσει μεγάλος μέρος του 2026 και ακόμη ορισμένοι στο μάθημα της ιστορίας μένουν μετεξεταστέοι και μυαλό δεν βάζουν να διαβάσουν παρά κοιτάνε να «κλέψουν» με σκονάκια. Γράφει ο Νίκος Ιωάννου.

Ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Τετάρτης πήρε μια απόφαση που θέλει μπάλες μεγαλύτερες από αυτές του μπάσκετ. Δεν τα έβαλε μόνο με την συνοικιακή ομάδα του Βύρωνα, αλλά με ένα ολόκληρο σύστημα που χρόνια παλεύει να τον αφανίσει. Μια τακτική από άλλες εποχές, όπου έκαιγαν βιβλία για να χαθεί η μόρφωση, η γνώση, η ιστορία, η ταυτότητα. Όλα αυτά τα έχει και με το παραπάνω ο Παναθηναϊκός γι'αυτό και τόσος φόβος.

Το να δοθούν εισιτήρια μεμονωμένα και έπειτα να απαγορευτεί η είσοδος στους φιλάθλους, αποκλειστικά του Παναθηναϊκού, είναι ντροπή. Είναι ένα πλάνο που εξ αρχής είχε σχεδιαστεί. Ήταν μαζί με την ακατανόητη τιμωρία έδρας των πρασίνων.

Καλοστημένο σχέδιο να μείνει ο μεγαλύτερος σύλλογος της Ελλάδας χωρίς τον κόσμο του, ένα κόσμο που διψά και ακολουθεί την ομάδα (σε όποιο σπορ) πιστά χωρίς να τον νοιάζει το αποτέλεσμα στα μπαγκάζια του. Αυτό βλέπουν τόσα χρόνια από τον Παναθηναϊκό και φοβούνται. Γιατί όταν όταν σε έναν αγώνα ερασιτέχνη μπορεί να γεμίσει ένα κλειστό 20.000 θέσεων, την στιγμή που άλλοι δεν γεμίζουν ούτε αίθουσα εκδηλώσεων, αυτό δείχνει τι εστί δύναμη και από πού πηγάζει.

Η απόφαση του Παναθηναϊκού Α.Ο να φύγει από το γήπεδο δεν έχει να κάνει με το αν θα έχανε ή όχι, άλλωστε αυτή η ομάδα έχει μάθει πάντα να παλεύει ακόμη και όταν της έχει μείνει μια ανάσα. Η απόφαση έχει να κάνει με το γεγονός πως πολεμάει ένα ολόκληρο σύστημα. Από την ΕΟΚ έως την πολιτεία.

Δεν αμφισβητεί κανείς την αξία των παικτριών του Αθηναϊκού, όμως δεν μπορεί και κανείς να κλείσει τα μάτια στα χτυπήματα που δέχεται ο Παναθηναϊκός από παντού. Και παλεύει μόνος του, όπως άλλωστε έχει μάθει τόσα χρόνια. Με ένα «κούτελο» καθαρό, με μια ψυχή αγνή. Μια ψυχή μαχητική.

Η Μάνα του Λόχου σε αυτήν την σειρά είναι λες και ξεκίνησε με -20 πόντους, παρόλαυτα πήγε να διεκδικήσει αυτό που μπορεί να πάρει. Γιατί αν κάτι έχει μάθει είναι πως όταν το αποτέλεσμα παίζετε επί ίσοις όροις στο γήπεδο, μπορεί να το ανατρέψει. Και ο κόσμος που είναι το κύριο «όπλο» αυτής της ομάδας το ξέρει πολύ καλά και ήθελε να είναι παρών, αλλά επειδή όλους τους τρομάζει, φρόντισαν να τον κρατήσουν εκτός.

Τρανή απόδειξη ότι σε αντίστοιχη σειρά playoff με τον Ολυμπιακό, ο Αθηναϊκός άφησε τον κόσμο των Πειραιωτών να μπει κανονικά στο γήπεδο. Εκεί πέρσι μάλλον δεν υπήρχε το ίδιο μέτρο, αφού ξαφνικά φέτος καταστρατήγησε τον κανονισμό που αναφέρει πως πρέπει να χορηγηθούν το 20% των εισιτηρίων. Και η Αστυνομία έκρινε πως υπάρχει κίνδυνος επεισοδίων.

Μα ο μόνος φόβος και κίνδυνος ήταν η φωνή των φιλάθλων του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου της Ελλάδας.

Κακά τα ψέματα, ίσως ο πρωταθλητής της σεζόν να είχε προκαθοριστεί από την αρχή. Και αυτό διότι δύσκολα «χτυπάει» κάποιος τα 3 ουρανοκατέβατα εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ. Όμως είπαμε αν κάποιος μπορεί να κοντράρει ακόμη και Θεούς και Δαίμονες, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός.

Όλα αυτά είδαν και φοβήθηκαν άπαντες και τώρα έχουν στήσει στον τοίχο τον Παναθηναϊκό, κάνοντας πράξη το ρητό και «κερατάς και δαρμένος», αφού του επιρρίπτουν ευθύνες επειδή είχε την αξιοπρέπεια να μην χορέψει στο πανηγύρι που διοργάνωσαν μεταξύ συγγενών, γνωστών και φίλων.