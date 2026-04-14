«Έκλεισε τον Λοβέρν, θέλει και τον Καμπαρό η Παρτιζάν»

Η Παρτιζάν έχει κλείσει ήδη τον Τζόφρι Λοβέρν, εξετάζει την περίπτωση του Αρμόνι Μπρουκς, ενώ έχει βάλει στο μάτι και τον Λουβαβού Καμπαρό.

Έτοιμη για ολικό rebuilding είναι η σερβική ομάδα, που ανακοίνωσε ήδη την ανανέωση με τον Κάρλικ Τζόουνς και θέλει να ενισχύσει το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν.

Όπως αναφέρει το «Mozzart Sport», η Παρτιζάν έχει ήδη κλείσει τον Λοβέρν, που τις τελευταίες μέρες ήταν πολύ κοντά, ενώ εξετάζει και την περίπτωση του Μπρουκς, που παρότι ήταν κοντά στην ανανέωση με την Αρμάνι, φαίνεται πως θα αποχωρήσει από το Μιλάνο.

Στο κάδρο υπάρχει και το όνομα του Καμπαρό, που διανύει εξαιρετική σεζόν με την Μπασκόνια, μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, αλλά οι εμφανίσεις του έχουν ανεβάσει αρκετά την τιμή του.

Κι όλα αυτά την στιγμή που η FIBA επέβαλλε ban απαγόρευσης μεταγραφών στην Παρτιζάν, με τους ιθύνοντες της σερβικής ομάδας όμως να μην ανησυχούν.