Ban της FIBA στην Παρτιζάν λόγω οφειλών στον Πάντερ - Δεν ανησυχούν οι Σέρβοι

Η FIBA επέβαλλε ban στην Παρτιζάν, για παλιές οφειλές προς τον Κέβιν Πάντερ, με τους Σέρβους ωστόσο να ενημερώνουν ότι το θέμα θα τακτοποιηθεί άμεσα.

Ο Πάντερ αποχώρησε από την Παρτιζάν το 2024 για να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, με τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου να έχουν χρέος προς τον Αμερικανό γκαρντ.

Έτσι, η FIBA επενέβη και τιμώρησε την Παρτιζάν με ban, κάτι που σημαίνει ότι οι Σέρβοι δεν μπορούν να δηλώσουν νέους παίκτες μέχρι να λυθεί το ζήτημα με την οφειλή προς τον Πάντερ.

Οι «ασπρόμαυροι» πάντως σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, τονίζουν ότι το θέμα θα λυθεί άμεσα και θα αφαιρεθεί η ποινή της FIBA, με τους Σέρβους να μην εκφράζουν καμία ανησυχία.