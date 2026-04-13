«Εξετάζει την περίπτωση του Αρμόνι Μπρουκς η Παρτίζαν»

Σύμφωνα με σερβικά Μέσα η Παρτίζαν έχει στο στόχαστρο της τον Αρμόνι Μπρουκς της Αρμάνι Μιλάνο, ενώ η ομάδα του Βελιγραδίου ρώτησε και για τον Λουβαβό Καμπαρό του οποίου η περίπτωση είναι ιδιαίτερα ακριβή.

H Παρτίζαν μπορεί να έμεινε νωρίς εκτός στόχων στην Euroleague, ωστόσο η σερβική ομάδα έχει ήδη αρχίζει να σχεδιάζει το μέλλον της. Παρότι τα πρωταθλήματα βρίσκονται στην πιο κρίσιμη καμπή τους η ομάδα του Χουάν Πεναρόγια έχει αρχίζει ήδη να προσθέτει στην λίστα της παίκτες για τη νέα σεζόν.

Όπως αναφέρουν Σερβικά Μέσα η Παρτίζαν εξετάζει την περίπτωση του Αρμόνι Μπρουκς, του οποίου το μέλλον με την Αρμάνι Μιλάνο είναι αβέβαιο. Το συμβόλαιό του με την Ιταλική ομάδα λήγει και η Παρτιζάν φέρεται να έχει ήδη κάνει τις πρώτες επαφές για να τον κάνει δικό της.

Την ίδια στιγμή, το όνομα του Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό της Μπασκόνια βρίσκεται στο προσκήνιο της Σερβικής ομάδας. Ο Γάλλος φόργουορντ πραγματοποιεί εκπληκτική σεζόν με τους Βάσκους, ωστόσο όπως αναφέρεται η περίπτωηση του είναι ιδιαίτερα ακριβή για την ομάδα του Βελιγραδίου.