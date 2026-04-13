Στο ρελαντί την Κλουζ με το μυαλό στην Ρεάλ ο Ερυθρός

Δίχως να ανεβάσει την ένταση του ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε στο ρελαντί την Κλουζ (86-76) για την Αδριατική Λίγκα και πλέον στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ρεάλ για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague.

O Eρυθρός Αστέρας δίχως να πιεστεί κέρδισε στο ρελαντί την Κλουζ (86-76) εντός έδρας για την Αδριατική Λίγκα, με τον Ομπράντοβιτς να ανοίγει το rotation. Η ομάδα του Βελιγραδίου ανέβηκε στο 18-5 και συνεχίζει στο κυνήγι της κορυφής, με την Κλουζ να πέφτει στο 13-10.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 14 πόντους και 7 ασίστ, με τον Ντόμπριτς να προσθέτει 14 πόντους. Πήρε χρόνο συμμετοχής ο Κάρτερ (11π.) διψήφιος και ο Ιζούντου.

Από την άλλη πλευρα ο Γκρικ ξεχώρισε με 22 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Μίλετιτς να προσθέτει 16 πόντους με 8 ριμπάουντ.

Πλέον ο Ερυθρός Αστέρας στρέφει την στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ρεάλ για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague που θα κρίνει και την τελική του θέση στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης (21:45, 16/4).