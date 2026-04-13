Lakers' Corner: «Περίπατος» και τώρα το μυαλό όλων στους Ρόκετς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν… περίπατο κόντρα στους Γιούτα Τζαζ (131-107) και τώρα όλοι στον οργανισμό έχουν το μυαλό τους στα play-offs και τους Χιούστον Ρόκετς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς φιλοξένησαν τους Γιούτα Τζαζ για την τελευταία αγωνιστική της regular season και έκαναν… περίπατο επικρατώντας με 131-107. Έτσι, η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με 53-29 και τώρα στρέφει την προσοχή της στα play-offs και τους Χιούστον Ρόκετς.

Το κομβικό Game 1 και οι υπερβάσεις που θα χρειαστούν

Η regular season έφτασε στο τέλος της και τώρα οι Λέικερς στρέφουν την προσοχή τους στα play-offs. Παρά το πλεονέκτημα έδρας, οι «Λιμνάνθρωποι» μπαίνουν ως underdog στην… μονομαχία με τους Χιούστον Ρόκετς, αφού λείπουν οι Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς.

Οι Λέικερς θα χρειαστούν όλους τους παίκτες να είναι 100% συγκεντρωμένοι και να κάνουν τα καλύτερά τους παιχνίδι. Φυσικά, το μεγάλο βάρος θα πέσει στον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος στα 41 του χρόνια θα πρέπει για ακόμα μία φορά να «κουβαλήσει» την ομάδα του. Ο «Βασιλιάς» θα πρέπει να θυμίσει τον… εαυτό του το 2018 και να κάνει τα πάντα στο παρκέ για να οδηγήσει την ομάδα του Ρέντικ στη νίκη.

Την ίδια ώρα, ο Λουκ Κενάρντ αναμένεται να είναι ο δεύτερος χειριστής της μπάλας και θα πρέπει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό που παίζει στα τελευταία ματς. Βέβαια, αυτό αναμένεται να μειώνει την απόδοσή του στο σκοράρισμα, κάτι που δεν… περισσεύει στους «Λιμνανθρώπους».

Οι Λέικερς ελπίζουν πως οι Σμαρτ-ΛαΡάβια-Χατσιμούρα θα ανεβάσουν σημαντικά τα ποσοστά τους, καθώς είναι οι παίκτες που αναμένεται να έχουν τα περισσότερα ελεύθερα σουτ από τους Ρόκετς. Αν αυτοί καταφέρουν να είναι εύστοχοι, τότε είναι αρκετά πιθανό οι «Λιμνάνθρωποι» να ξεκινήσουν με νίκη την σειρά. Και μία νίκη στο Game 1 θα είναι κομβική. Οι Λέικερς πρέπει να κερδίσουν αν θέλουν να έχουν ελπίδες πρόκρισης. Μία νίκη στο πρώτο ματς θα αλλάξει τα δεοδμένα της σειράς, ενώ αυτά θα αλλάξουν αν προλάβει να επιστρέψει και ο Ντόντσιτς για τα τελευταία ματς.

Ακόμη, την υπέρβαση στην σειρά πρέπει να κάνει και ο ΝτεΆντρε Έιτον. Αν παίξει στο 100% μπορεί να προσφέρει πολλά στους Λέικερς και να κοντραριστεί με τον Άλπερεν Σενγκούν. Όμως, το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν θα μπορέσει να το κάνει σε διάρκεια και να μην επιστρέψει στις κακές του συνήθειες.

Συνολικά, αν οι Λέικερς θέλουν να πάρουν την πρόκριση απέναντι στις «Ρουκέτες» θα πρέπει να είναι καλύτεροι από το άθροισμα των μερών τους. Ο Ρέντικ θα πρέπει να είναι γρήγορος στις αντιδράσεις του από τον πάγκο, όλοι οι παίκτες θα πρέπει να είναι ενωμένοι και να αντιληφθούν πως δεν υπάρχουν περιθώρια λαθών αν δεν θέλουν να τελειώσει νωρίς η σεζόν τους.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 18 πόντοι (6/15 σουτ, 0/3 τρίποντα, 6/7 βολές), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη σε 16:33.

Ρούι Χατσιμούρα: 22 πόντοι (8/12 σουτ, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές), 10 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 28:58.

ΝτεΆντρε Έιτον: 22 πόντοι (10/14 σουτ, 2/2 βολές), 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 μπλοκ σε 25:37.

Μάρκους Σμαρτ: 5 πόντοι (1/7 σουτ, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 1 κλέψιμπ και 3 λάθη σε 26:18.

Λουκ Κενάρντ: 3 πόντοι (1/1 σουτ, 1/2 βολές), 1 ασίστ και 1 λάθος σε 11:24.

Μπρόνι Τζέιμς: 11 πόντοι (4/7 σουτ, 3/4 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 18:51.

Τζέικ ΛαΡάβια: 2 πόντοι (1/3 σουτ, 0/1 τρίποντο), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 24:48.

Μαξ Κλέμπερ: 2 πόντοι (1/2 σουτ), 6 ριμπάουντ, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 15:10.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 4 πόντοι (2/5 σουτ, 0/2 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 16:21.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 12 πόντοι (5/11 σουτ, 2/6 τρίποντα), 1 ασίστ και 1 λάθος σε 17:34.

Ντάλτον Κνεκτ: 17 πόντοι (6/9 σουτ, 5/6 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 12:00.

Αντού Τιέρο: 8 πόντοι (4/4 σουτ), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη σε 12:00.

Ντριου Τίμι: 3 πόντοι (1/1 σουτ, 1/1 τρίποντο), 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 7:13.

Κρις Μάνιον: 2 πόντοι (1/2 σουτ, 0/1 τρίποντ), 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 7:13.

Σύνολο: 131 πόντοι (51/93 σουτ -54,8%, 15/34 τρίποντα - 44,1%, 14/17 βολές - 82,4%), 49 ριμπάουντ, 37 ασίστ, 12 κλεψίματα, 6 μπλοκ και 15 λάθη.

Εκτός ήταν οι: Λούκα Ντόντσιτς, Τζάκσον Χέιζ και Όστιν Ριβς.

Το πρώτο ματς των play-offs θα γίνει στις 19/4 (03:30) στην «Crypto.com Arena».