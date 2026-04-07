Με «game changers» τους Αβράμοβιτς, Καμπόκλο και Μπέρτανς, η Ντουμπάι BC (19-17) επέστρεψε από το -15 του 31' και «άλωσε» το Κάουνας με 65-77, κάνοντας «ζημιά» στη Ζαλγκίρις (21-15) και δίνοντας ευκαιρία εξάδας-playoffs στους διεκδικητές!

Στην κατάμεστη «Zalgirio Arena», η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε με 4-9 στο 4'. Έκτοτε, οι γηπεδούχοι πήραν ώθηση από την άμυνα και με τρίποντο του Γκιεντράιτις πέρασαν μπροστά με 12-9 στο 8'. Ο Λο έδωσε ενέργεια αντί του άστοχου Γουίλιαμς-Γκος και οι Λιθουανοί έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο 19-14.

Τα highlights του αγώνα:



Οι παίκτες του Τόμας Μασιούλις εξακολουθούσαν να «τρώνε σίδερα» στην άμυνα. Στα μισά της περιόδου (15'), ο Μπουτκεβίτσιους εκτόξευσε τη διαφορά στους εννέα (26-17), ο Μούσα προσπάθησε να δώσει μια «σπίθα», όμως ο Μόουζες Ράιτ με τη συμβολή των Γουίλιαμς-Γκος και Τουμπέλις έγραψαν το +12 (34-22). Το ημίχρονο έκλεισε στο 34-24 με καλάθι του ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, ενώ το floater του Φρανσίσκο «γλίστρησε» πάνω στη στεφάνη.

Η απουσία του Μπέικον ήταν εμφανής για την Ντουμπάι, καθώς σε 30 λεπτά σημείωσε μόνο 39 πόντους. Η Ζαλγκίρις είχε επιβάλει τον ρυθμό της, κρατώντας χαμηλά τους ΜακΚίνλεϊ Ράιτ και Καμπενγκέλε. Ειδικά χάρη στην πληθωρική παρουσία των Μόουζες Ράιτ και Τουμπέλις, οι οποίοι έγραψαν το 45-32 (27') και το 50-36 (29'), ενώ με τρίποντο του Μπουτκεβίτσιους στην εκπνοή της τρίτης περιόδου το 53-39 που έμοιαζε μη αναστρέψιμο.



Όμως, η είσοδος των Αβράμοβιτς και Καμπόκλο έφερε άλλον «αέρα» στους φιλοξενούμενους και το φινάλε έγινε δραματικό. Ο Σέρβος γκαρντ και ο Βραζιλιάνος ψηλός μείωσαν από το 56-41 (-15, 31') στο 58-55 (34') μέσα σε τρεισήμισι λεπτά! «Ανάσες» των Μπουτκεβίτσιους και Μόουζες Ράιτ, αλλά παράγοντας του ματς έγινε και ο Μπέρτανς! Ο Καμπόκλο μείωσε στο καλάθι (63-62) με 13 πόντους και ο Άντερσον έδωσε το πρώτο προβάδισμα, 63-64, στην Ντουμπάι από το πρώτο δεκάλεπτο με 3:36 για τη λήξη!

Aleksa Avramovic and Davis Bertans go CRAZY in the last quarter ☔️@dubaibasket pic.twitter.com/lkJrTE7DT7 — EuroLeague (@EuroLeague) April 7, 2026



Οι βολές του Σλέβα έβαλαν σε θέση... οδηγού (65-64) τους Λιθουανούς, όμως έμειναν άποντοι για 3:12 (!), ο Μπέρτανς «κόλλησε» δυο τρίποντα, ο Αβράμοβιτς ακόμα ένα και ο Καμπενγκέλε υπέγραψε το τελικό 65-77 που διαμορφώθηκε με σερί 13-0! Το Κάουνας «πάγωσε», η 6η θέση άνοιξε και οι «Άραβες» ελπίζουν σε είσοδο στο play-in. Στη συνέχεια της «διαβολοεβδομάδας» και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στη συναρπαστική EuroLeague, η Ντουμπάι θα υποδεχθεί την Εφές στο Σαράγεβο (10/4, 21:00) και η Ζαλγκίρις θα πάει στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτιζάν (10/4, 21:30).

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 34-24, 53-39, 65-77

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