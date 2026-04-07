Αποσύρεται στο τέλος της σεζόν από την ενεργό δράση ο Ντε Κολό

Την απόφαση να ολοκληρώσει τη λαμπρή καριέρα του στο τέλος της τρέχουσας σεζόν πήρε ο Νάντο Ντε Κολό.

Τέλος σε μια αξιοσημείωτη καριέρα ετοιμάζεται να βάλει ο Νάντο Ντε Κολό, καθώς επιβεβαίωσε ότι στο τέλος της φετινής σεζόν θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο 38χρονος άσος είχε υπαινιχθεί ότι η αποχώρηση μπορεί να γίνει μετά από την κατάκτηση της EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο μιλώντας στο BeBasket ξεκαθάρισε: «Δεν είπα ότι θα αποσυρθώ αν κερδίσουμε την EuroLeague. Αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτή θα είναι η τελευταία μου σεζόν».

Μάλιστα, ο Γάλλος γκαρντ τόνισε πως έχει στο μυαλό του αυτή την απόφαση εδώ και καιρό. «Το σκέφτομαι εδώ και καιρό. Από την αρχή της σεζόν, το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μου σεζόν», ανέφερε.

Ο Ντε Κολό επέστρεψε στη Φενέρμπαχτσε στις αρχές Ιανουαρίου για μια δεύτερη θητεία, αφού προηγουμένως πρωταγωνίστησε για τον σύλλογο μεταξύ 2019 και 2022. Είχε περάσει τις δύο προηγούμενες σεζόν με τη Βιλερμπάν, όπου συνέχισε να επιδεικνύει την χαρακτηριστική του αποτελεσματικότητα και ηγεσία.

Αν και αυτή τη στιγμή δεν αγωνίζεται λόγω τραυματισμού στη γάμπα, ο Ντε Κολό έχει αποδώσει σε υψηλό επίπεδο αυτή τη σεζόν, με μέσο όρο 10,9 πόντους, 2,3 ασίστ και 10,9 PIR σε 12 αγώνες της EuroLeague με τη Φενέρ.

Η καριέρα του Ντε Κολό

Δύο φορές πρωταθλητής της EuroLeague και MVP της EuroLeague του 2016, ο Ντε Κολό θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο καταξιωμένους γκαρντ στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Είναι κάτοχος πολλών ρεκόρ στη EuroLeague, καθώς είναι κορυφαίος όλων των εποχών στην ακρίβεια των ελεύθερων βολών (93,5%), το PIR καριέρας (5.835) και τις εύστοχες ελεύθερες βολές (1.272), ενώ κατατάσσεται δεύτερος σε σκοράρισμα στην καριέρα του με 5.157 πόντους.

Πλέον, στην 13η σεζόν του στην EuroLeague, ο Ντε Κολό έχει αγωνιστεί για τέσσερις ομάδες στη διοργάνωση.

Έκανε το ντεμπούτο του με τη Βαλένθια το 2010, είχε μια σύντομη θητεία στο NBA με τους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Τορόντο Ράπτορς, ενώ συνέχεια επέστρεψε στην EuroLeague για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας το 2014, όπου έμεινε πέντε σεζόν.

Στην ΤΣΣΚΑ, ο Γάλλος άσος βοήθησε την ομάδα να φτάσει στο Final Four και τις πέντε σεζόν του, ενώ κέρδισε διακρίσεις All-EuroLeague κάθε σεζόν, συμπεριλαμβανομένων τριών επιλογών στην πρώτη ομάδα.

Η σεζόν του 2015-16 ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή: κέρδισε το βραβείο MVP της EuroLeague, το βραβείο Alphonso Ford Top Scorer Trophy και το βραβείο MVP του Final Four, οδηγώντας την ΤΣΣΚΑ στην κατάκτηση του τροπαίου. Κατέκτησε έναν δεύτερο τίτλο EuroLeague με τους Ρώσους το 2019.

Παράλληλα, ο Ντε Κολό κατέκτησε και το EuroCup με τη Βαλένθια το 2010.

Το 2025, τιμήθηκε ως μέλος της ομάδας για την 25η επέτειο της EuroLeague.

Ο Ντε Κολό εκπροσώπησε και την εθνικής ομάδας της Γαλλίας, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2013, δύο ασημένια Ολυμπιακά μετάλλια και έξι συνολικά μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις.