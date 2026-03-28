Μπρόνι: «Κέρδισα τον Λεμπρόν σε 1v1 και έσπασε τo ταμπλό» (vid)

Ο Μπρόνι Τζέιμς σε δηλώσεις αναφέρθηκε στην τελευταία φορά που έπαιξε μονό με τον πατέρα του, Λεμπρόν, αλλά και τα όσα έγιναν μετά.
Ο 21χρονος ανέφερε πως την τελευταία φορά που έπαιξαν 1v1, ο Μπρόνι κέρδισε και ο Λεμπρόν… έσπασε το ταμπλό. «Την τελευταία φορά που παίξαμε 1v1, δεν ξέρω αν έχει γίνει γνωστή αυτή η ιστορία, έσπασε το ταμπλό στο σπίτι στο Μαϊάμι» ανέφερε ο νεαρός γκαρντ.
Στην συνέχεια, ο Όστιν Ριβς τον ρώτησε αν αυτό έγινε επειδή ο «Βασιλιάς» έχασε, με την απάντηση να είναι ναι.
Bronny James: “The last time I played [LeBron] 1-on-1 - I don’t know if this story came out - but he broke a backboard at our house in Miami”— Dave McMenamin (@mcten) March 28, 2026
Austin Reaves, at the next locker: “It was ‘cause you won?”
Bronny: *Nods yes*
AR: “Yeahhh! You can say that. Don’t leave that out!” pic.twitter.com/yKibBByfYd