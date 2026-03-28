Μπρόνι: «Κέρδισα τον Λεμπρόν σε 1v1 και έσπασε τo ταμπλό» (vid)

Ο Μπρόνι Τζέιμς έκανε γνωστό πως την τελευταία φορά που αντιμετώπισε σε μονό τον Λεμπρόν τον κέρδισε, με τον «Βασιλιά» να... σπάει το ταμπλό.

Ο Μπρόνι Τζέιμς σε δηλώσεις αναφέρθηκε στην τελευταία φορά που έπαιξε μονό με τον πατέρα του, Λεμπρόν, αλλά και τα όσα έγιναν μετά.

Ο 21χρονος ανέφερε πως την τελευταία φορά που έπαιξαν 1v1, ο Μπρόνι κέρδισε και ο Λεμπρόν… έσπασε το ταμπλό. «Την τελευταία φορά που παίξαμε 1v1, δεν ξέρω αν έχει γίνει γνωστή αυτή η ιστορία, έσπασε το ταμπλό στο σπίτι στο Μαϊάμι» ανέφερε ο νεαρός γκαρντ.

Στην συνέχεια, ο Όστιν Ριβς τον ρώτησε αν αυτό έγινε επειδή ο «Βασιλιάς» έχασε, με την απάντηση να είναι ναι.