Χωρίς Γκραντ και Ρογκαβόπουλο ο Παναθηναϊκός, μέσα ο Μίροτιτς για τη Μονακό

Χωρίς τους Τζέριαν Γκραντ και Νίκο Ρογκαβόπουλο θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι κόντρα στη Μονακό. Μέσα για τους Γάλλους ο Νίκολα Μίροτιτς.

Ο Αμερικανός άσος θα χάσει το πρώτο του παιχνίδι στην Euroleague με τη φανέλα του «τριφυλλιού», μετρώντας μέχρι σήμερα το απόλυτο με 115 συμμετοχές, με το ρογμώδες κάταγμα στο δάχτυλο να τον αφήνει εκτός.

Στην 12άδα δεν είναι και ο Ρογκαβόπουλος, που υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού και θα είναι εκτός και για το ματς με τον Ολυμπιακό.

Στην αποστολή επέστρεψαν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που δεν ήταν απέναντι στην Ντουμπάι BC.

Από την πλευρά της Μονακό, στη διάθεσή της δεν είναι οι Μάικ Τζέιμς και Ντάνιελ Τάις, με τον Μίροτιτς να είναι κανονικά στην αποστολή της γαλλικής ομάδας, που αποτελείται από 9 παίκτες.

Αναλυτικά οι αποστολές των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέις-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου

Μονακό (Μαρκοϊσβλίλι): Οκόμπο, Μπλοσομγκέιμ, Ντιαλό, Χέις, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Στραζέλ, Μίροτιτς