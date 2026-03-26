Η Αρμάνι Μιλάνο πήρε μια άνετη νίκη απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια (103-87) στο ιταλικό ντέρμπι της αγωνιστικής, και «όσο ζει θα ελπίζει» για μια θέση στην δεκάδα.

Η Αρμάνι (17-17) πήρε μια εύκολη εντός έδρας νίκη (103-87) απέναντι στην Βίρτους (13-20) στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι καθ' όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, διαχειρίζονταν μα διαφορά της τάξης των 10-15 πόντων από το πρώτο ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν τον τρόπο να επιστρέφουν συνεχώς όταν το «πράγμα» πήγαινε να ξεφύγει, όμως σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν έκαναν την Αρμάνι να νιώσει «άβολα».

Για την Αρμάνι ξεχώρισαν οι Zακ ΛεΝτέι (19π. 8ρ.) και Κουίν Έλις (18π. 7ασ.), ενώ για την Βίρτους οι Σαλιού Νιάνγκ (14π. 4ασ.) και Ματ Μόργκαν (13π. 5ρ.).

Την επόμενη αγωνιστική η Αρμάνι θα φιλοξενηθεί από την Παρί στο Παρίσι (02/04, 21:45), ενώ η Βίρτους θα υποδεχθεί την Βαλένθια (03/04, 21:30).

Η επιθετική ραψωδία το ημιχρόνου έβγαλε... «νικήτρια» την Αρμάνι

Οι γηπεδούχοι πάτησαν «σεληνιασμένοι» στο παρκέ και στο πρώτο τρίλεπτο του παιχνιδιού προηγήθηκαν με 11-2, έχοντας τον Έλις στους τέσσερις πόντους και τον ΛεΝτέι στους πέντε. Η Βίρτους απάντησε με ένα μικρό 5-0 χάρη σε δύο καρφώματα του Ντιούφ και ένα τρίποντο του Μόργκαν (11-7). Ο καταπληκτικός ΛεΝτέι (8π. 2ρ. 1ασ. 1μπλ.) ήταν η κύρια απειλή της επίθεσης της Αρμάνι, ο Νίμπο μετά από ασίστ του πρώτου κάρφωσε εμφατικά και έδωσε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (19-9) στην ομάδα του Πέπε Ποέτα στο 7’. Για την ομάδα της Μπολόνια, ο Νιάνγκ ήταν πρωταγωνιστής κάθε επίθεσης (7π. 3ασ.), ο οποίος σχεδόν μόνος του μείωσε σε 23-19. Οι γηπεδούχοι ήταν «καυτοί» έξω από τα 6.75 και ο Ρίτσι με 2/2, έκανε το 32-19 στο 10’.

Το δεύτερο δεκάλεπτο βρήκε τους Μιλανέζους στο +16 (38-22( μετά από τέσσερις συνεχόμενους πόντους του Μπούκερ. Η Βίρτους αποδείχτηκε σκληρό καρύδι και δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να χαρούν για πολύ την μεγάλη διαφορά τους, καθω΄ς πρώτα ο Ντιούφ και στην συνέχεια ο Άλστον, λεφεραν την ομάδα τους στο -10 (40-30, 13’). Ο Μπούκερ στα 4΄που βρισκόταν στο παρκέ, πέτυχε 10 πόντους με 3 ριμπαόυντ, και με εντυπωσιακό κάρφωμα επανάφερε την τάξη (44-30), πριν όμως οι «πεισματάρηδες» της Βίρτους κάνουν ένα επιμέρους 3-13, μειώνοντας σε 47-43. Με τρίποντο στο φινάλε του ημιχρόνου, ο Έλις έκανε το 57-49.

Η Αρμάνι «έφευγε» με μικρά ξεσπάσματα, η Βίρτους «επέστρεφε» με μικρά σερί, όμως στο τέλος τα ψυχικά αποθέματα τελείωσαν και οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την νίκη

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με 7-0 το δεύτερο μέρος, ανεβάζοντας ξανά την τιμή της διαφοράς σε διψήφια επίπεδα (64-49), μετά από τρίποντο του Γκούντουριτς. Η λούπα του πρώτου ημιχρόνου συνεχίστηκε, καθώς σε κάθε ξέσπασμα της Αρμάνι, η Βίρτους έβρισκε την απάντηση, και με τον Μόργκαν να βάζει πέντε σερί πόντους, οι φιλοξενούμενοι έριξαν εκ νέου την διαφορά κάτω από τους 10 (69-60) στο 25’. Οι Έλις και Νίμπο συνεργάστηκαν για την φάση του αγώνα με το κάρφωμα του δεύτερου, δίνοντας νέο +16 (76-60) στην ομάδα του Μιλάνου. Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς επέστρεψε για ακόμη μια φορά με 6-0 σερί και τρίποντο του Χάκετ από την κορυφή (76-66 στο 28’.

Με τέσσερις συνεχόμενους πόντους του Μπρουκς άλλους τέσσερις από Μάνιον και Μπούκερ, η Αρμάνι εκτόξευσε την διαφορά στο +21 (87-66), παίρνοντας σαφέστατο προβάδισμα νίκης. Οι γηπεδούχοι κατέβασαν ταχύτητα, η Βίρτους το εκμεταλλεύτηκε και έκανε ένα μικρό 5-0 (87-71) αναγκάζοντας τον Πέπε Ποέτα να καλέσει τάιμ άουτ στο 34’. Οι Μιλανέζοι πάτησαν λίγο το γκάζι και ξέφυγαν στο +18 (94-76) με τον Έλις να πρωταγωνιστεί, όμως οι Σμάιλαγκιτς και Μόργκαν με συνεχόμενα τρίποντα μείωσαν σε 94-81, 2΄πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Η Αρμάνι «έπαιξε» λίγο ακόμη και με τρίποντο του Σέστινα λίγο πριν το τέλος, έστειλε την διαφορά ξανά στο +18 (103-85).

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 57-49, 79-66, 103-87

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