Σπανού: «Έχουμε την "υποχρέωση" να ανταποδώσουμε στον κόσμο αυτήν την αγάπη»

Η αρχηγός της Εθνικής Γυναικών, Άρτεμις Σπανού, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για την πρόκριση της Ελλάδας στην επόμενη προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2027.

Αναλυτικά είπε:

Για τις πρώτες σκέψεις της μετά τη λήξη του αγώνα με τη Δανία: «Ήταν ένας όμιλος που για εμάς είχε λίγο “ups-and-downs”. Σίγουρα τα “παράθυρα” δεν έχουν την προετοιμασία που θες να έχεις για να παίξεις αυτά τα ματς. Υπήρχαν δύσκολες ομάδες. Είχαμε φορτιστεί λίγο συναισθηματικά, είναι και Μάρτιος οπότε είμαστε φορτισμένες απ’ της σεζόν και τις ομάδες μας. Με τον τρόπο που μπήκαμε να παίξουμε και με το πώς πήγαινε το ματς, καταλαβαίναμε όλες πως έχουμε τον έλεγχο του αγώνα και κρατάμε την μοίρα στα χέρια μας. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, πήραμε μια “ανάσα”, ξελαφρώσαμε και καταφέραμε να φύγουμε απ’ όλη την πίεση που υπήρχε μέχρι τότε».

Για τον ρόλο που έπαιξε ο κόσμος στην όλη προσπάθεια: «Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Κάθε φορά που παίζουμε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έρχεται, μας αγαπάει και μας στηρίζει. Φάνηκε και η διαφορά απ’ την ενέργειά μας στο ματς με την Κροατία, που δεν κάναμε καλό παιχνίδι, σε σχέση με τα δύο στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε ο κόσμος να μας στηρίξει και μας έδωσε την ενέργειά του. Φάνηκε απ’ το πώς βγήκαμε στο γήπεδο και το πώς ανταποκριθήκαμε στον αγώνα».

Για τις εντυπώσεις της από το «Ιβανώφειο»: «Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα στο “Ιβανώφειο” εγώ προσωπικά. Είναι ένα γήπεδο που αγαπήσαμε κατευθείαν και μας αγάπησε κι εκείνο. Μακάρι και στο μέλλον να καταφέρουμε να παίξουμε στο ίδιο γήπεδο».

Για την επόμενη μέρα μετά την πρόκριση στη Β’ Φάση: «Σίγουρα πήραμε μια “ανάσα”. Περάσαμε στα επόμενα προκριματικά, οπότε πάλι θα πρέπει να μπούμε σε πρόγραμμα, αλλά για τους επόμενους μήνες ξέρουμε πως πετύχαμε τον πρώτο στόχο. Χαλαρώνουμε λίγο, μέχρι να ξανάρθει η στιγμή για τα παιχνίδια».

Για το ποιες ομάδες δε θα ήθελε να πετύχει στην επόμενη φάση η Εθνική: «Πολύ καλή ερώτηση. Επειδή πάει με δυναμικότητα στα γκρουπ, θα πετύχουμε σίγουρα μια από τις τοπ ομάδες, όπου είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία. Αυτήν τη στιγμή, θα έλεγα πως απ’ αυτές η Ιταλία μας ταιριάζει λίγο περισσότερο σε μπασκετικό στυλ. Οι άλλες τρεις δε νομίζω πως μας ταιριάζουν, θα είχαμε ένα μικρό μειονέκτημα εκεί. Δε θα πω περισσότερες ομάδες για να μην… το γρουσουζέψω».

Για την τρομερά μεγάλη αγάπη του κόσμου προς την Εθνική Γυναικών: «Πιστεύω πως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολλή δουλειά απ’ την Ομοσπονδία, το μάρκετινγκ της ΕΟΚ και τα social media της. Μετράει πάρα πολύ ότι διοργανώσαμε ένα Ευρωμπάσκετ στη χώρα μας και μας έμαθε ο κόσμος. Επίσης, παίζουμε στην τηλεόραση, όπως και κάποια παιχνίδια της Α1. Μπορεί ο κόσμος να δει πως υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει καλό επίπεδο. Δε χρειάστηκε πάρα πολύς χρόνος, μας αγάπησε κατευθείαν ο κόσμος, οπότε αυτό κάτι δείχνει. Έχουμε την “υποχρέωση” να συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε παιχνίδι, να βρισκόμαστε σε κάθε διοργάνωση και ο κόσμος να συνεχίσει να είναι μαζί μας και να μας υποστηρίζει. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό μάς κάνει να συνεχίζουμε και αυτό θέλουμε κι εμείς σαν αθλήτριες».

Για το αν νιώθουν μια… δικαίωση σαν αθλήτριες με την τόσο μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου: «Είναι κάτι το οποίο το θέλαμε και το κερδίσαμε. Υπάρχει ανταπόκριση και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας αγάπησαν κατευθείαν. Εμείς το ξέραμε πως θα γινόταν αυτό, απλά το περιμέναμε να συμβεί και τώρα γίνεται».

Για το αν αυτό το γεγονός τούς δημιουργεί κάποια «πίεση» στο να το διατηρήσουν: «Δε θα έλεγα πως είναι πίεση. Μπορεί να ήταν κάτι διαφορετικό γιατί δεν το είχαμε ζήσει πριν, αλλά τώρα το περιμένουμε, το θέλουμε και ξέρουμε ότι υπάρχει. Ξέρουμε κι εμείς πως έχουμε την “υποχρέωση ” σε κάθε ματς να παίζουμε και για τον κόσμο μας, τα παιδιά που είναι εκεί. Αυτό είναι και το όλο νόημα της Εθνικής ομάδας. Αυτό θέλουμε να περάσουμε κι εμείς».

Για τον ανταγωνισμό στο ελληνικό πρωτάθλημα: «Μου είχε λείψει να υπάρχει αυτός ο ωραίος ανταγωνισμός στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο 2-3 ομάδες, υπάρχουν 5-6 που μπορούν να ανταγωνιστούν. Ακόμα και στο Final-4 του Κυπέλλου δε μπορείς να πεις με σιγουριά ποιος θα είναι ο νικητής. Υπάρχει ανταγωνισμός απ’ τα πρώτα ματς κιόλας. Είναι σπουδαίο αυτό και κάνει και μια αθλήτρια που της αρέσει ο ανταγωνισμός, όπως είμαι εγώ, να θέλει να έρθει και να δουλεύει εδώ αυτήν τη στιγμή».

Για το αν η επιστροφή αρκετών Ελληνίδων από το εξωτερικό στα πάτρια εδάφη έχει θετικό αντίκτυπο και στην Εθνική ομάδα: «Σίγουρα βοηθάει ο ανταγωνισμός που υπάρχει πια. Αυτό έλειπε απ’ την Ελλάδα και γι’ αυτό αρκετές από εμάς είχαν φύγει. Απ’ τη στιγμή που έχουν γίνει βήματα, υπάρχει ενδιαφέρον και έχουμε καλό ανταγωνισμό, αυτό βοηθάει και την Εθνική μας ομάδα. Φαίνεται και απ’ τις προπονήσεις, το πώς κοντραριζόμαστε μεταξύ μας και σε τι επίπεδο πια. Αυτό βγαίνει και στα ματς μετά. Οπουδήποτε κι αν είμαστε, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, το σημαντικό είναι να υπάρχει η δυσκολία στην προπόνηση ώστε να γινόμαστε κι εμείς καλύτερες».

Για το αν η προβολή και η αγάπη του κόσμου είναι μια καλή βάση για περαιτέρω ανάπτυξη του μπάσκετ γυναικών στο άμεσο μέλλον: «Σίγουρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε όποιο ματς έχουμε βρεθεί υπάρχουν εκατοντάδες κορίτσια για τα οποία είμαστε τα ινδάλματά τους, μας βλέπουν, θέλουν να γίνουν σαν κι εμάς. Ξέρω πως όλο αυτό που γίνεται τώρα σίγουρα θα έχει κάτι καλό για το μέλλον και το μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα. Όλο και περισσότερα κορίτσια θα είναι στο μπάσκετ και θα θέλουν να μας φτάσουν».