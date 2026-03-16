Άποντος στην επιστροφή του στο ΝΒΑ ο Γιούρτσεβεν: «Πιο χαοτικό το μπάσκετ στην Ευρώπη» (vid)

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έμεινε άποντος στην επιστροφή του στο ΝΒΑ, αγωνιζόμενος για 13' στην ήττα των Ουόριορς με τους Νικς.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν επέστρεψε στα παρκέ του ΝΒΑ, ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του στην αναμέτρηση των Ουόριορς με τους Νικς.

Ο Τούρκος σέντερ που έχει υπογράψει δεκαήμερο συμβόλαιο με την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο πάτησε παρκέ για 13' είχε 0/2 δίποντα και 0/1 τρίποντο, καθώς επίσης 4 ριμπάουντ και 1 λάθος.

Σε δηλώσεις του μετά το ματς ρωτήθηκε για τις διαφορές μεταξύ του ΝΒΑ και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. «Είναι πολύ πιο αργό το μπάσκετ στην Ευρώπη σε σύγκριση με το ΝΒΑ. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ το τρίποντο είναι πιο κοντά και δεν υπάρχουν τα αμυντικά τρία δευτερόλεπτα, κάτι που περιορίζει πολύ τους χώρους. Εδώ (σ.σ. στο ΝΒΑ) ο αμυνόμενος πρέπει να βγει κάποια στιγμή από τη ρακέτα και αυτό κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Όλα αυτά τα στοιχεία κάνουν το παιχνίδι πιο ανοιχτό, σε σχέση με την Ευρώπη, που το μπάσκετ είναι πολύ πιο χαοτικό και οι άμυνες κλείνονται»,