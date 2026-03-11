Η αδιάφορη βαθμολογικά Παρτιζάν πέρασε με το διπλό από τη Μπολόνια (88-82) και έβαλε τέλος σε... κάθε «τρελό» όνειρο της Βίρτους.

Η ομάδα του Χοάν Πεναρόγια πήρε ένα διπλό - έκπληξη στην Ιταλία και ανέβηκε στο 10-20 της βαθμολογίας. Κυρίως, όμως, οι Σέρβοι έβαλαν τέλος ακόμα και στα πιο... τρελά όνειρα των γηπεδούχων, που θα ήθελαν να πιέσουν στην τελική ευθεία της σεζόν για τα Play-in. Κι αυτό γιατί το σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς υποχώρησε στο 13-18 και έκανε ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Κάρλικ Τζόουνς απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο έλειψε από τη σερβική ομάδα, λόγω του τραυματισμού του το προηγούμενο διάστημα. Ο πλέι μέικερ των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου έκανε μεγάλο παιχνίδι (19 πόντοι), με τον Άιζακ Μπόνγκα να ξεχωρίζει από τη μεριά του. Ο Γερμανός φόργουορντ ήταν ο MVP της αναμέτρησης, «γεμίζοντας» τη στατιστική του με 16 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Διψήφιοι και οι Ντίλαν Οσετκόφσκι (13π.) και Τόνι Τζεκίρι (10π.).

Στην αντίπερα όχθη, οι δύο «μπόμπερ» της Βίρτους... έτρεχαν μόνοι τους, αλλά δεν είχαν συμπαραστάτες. Γι' αυτό και στα τελευταία λεπτά οι Κάρσεν Έντουαρντς (19 πόντοι, αλλά με 6/19 σουτ) και Ματ Μόργκαν (18 πόντοι, αλλά και 4 λάθη) ήταν άστοχοι και με έλλειψη «καθαρού» μυαλού. Άλλωστε, η ιταλική ομάδα αγωνιζόταν χωρίς τους Αλεσάντρο Παγιόλα - Ντάνιελ Χάκετ, ενώ μέσα στο ματς έχασε και τον Λούκα Βιλντόζα.

Υψηλό τέμπο και σερβικό προβάδισμα

Οι Σέρβοι ξεκίνησαν δυναμικά το παιχνίδι και έφτασαν σε διψήφια απόσταση (2-13 στο 3' με 5π. του Άιζακ Μπόνγκα), όμως το σκορ του Κάρσεν Έντουαρντς (7π.) επανέφερε γρήγορα την ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς (12-18 στο 5'). Σε κάθε περίπτωση, η 1η περίοδος παιζόταν σε υψηλό τέμπο, με την Παρτιζάν των 7/11 2π. και 4/6 3π. να έχει το «πάνω χέρι» (25-29 στο 10', 9π. ο Κάρλικ Τζόουνς).

Επέστρεψαν οι Ιταλοί, σταθεροί οι φιλοξενούμενοι

Οι επιθέσεις παρέμειναν σε... πρώτο πλάνο και στο 2ο δεκάλεπτο. Αυτή τη φορά, όμως, το δίδυμο Μο Ντιουφ (12π.) και Ματ Μόργκαν (8π.) έβαλε μπροστά την ιταλική ομάδα (43-41 στο 16'). Ωστόσο, η Παρτιζάν «απάντησε» ξανά, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον Ντίλαν Οσετκόφσκι (10π.). Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ένα καλό τρίλεπτο και «έκλεισαν» το ημίχρονο στο +4 (48-52 στο 20').

Αμφίρροπη αναμέτρηση στη Μπολόνια

Το αντιαθλητικό φάουλ του Άλεν Σμάιλαγκιτς έδωσε την ευκαιρία στους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου να κρατήσουν το προβάδισμα (52-58 στο 25'). Σε εκείνο το σημείο, ο Έντουαρντς επέστρεψε στο παρκέ, αφού νωρίτερα είχε πάρει «ανάσες» (15π., αλλά με 5/13 σουτ). Όμως, η Παρτιζάν παρέμεινε σε... θέση οδηγού, έστω και με οριακές διαφορές (58-63 στο 28' και 63-67 στο 30', 15π. ο Τζόουνς μετά την 5η ασίστ του Νικ Καλάθη).

Η Παρτιζάν «υπέγραψε» το διπλό και το... φινάλε της φετινής πορείας της Βίρτους στην Euroleague

Ο Ματ Μόργκαν είχε πάρει... φωτιά (18π. στο 32'), αλλά το σύνολο του Χοάν Πεναρόγια έβρισκε τρόπους να μένει μπροστά (70-74 στο 35'). Το δίδυμο των ψηλών των Σέρβων διαμόρφωσε το 72-77 (36', 3π. Οσετκόφσκι) και 74-79 (37', σουτ μέσης απόστασης του Τζεκίρι). Μάλιστα, μετά το λάθος του Μόργκαν, ο Νιγηριανός σέντερ με 1/2β. έστειλε την Παρτιζάν στο +6 (74-80 στο 38'). Οι γκαρντ της Βίρτους δεν είχαν πια ρυθμό, ο Τζόουνς σκόραρε για το 74-82 και οι Σέρβοι «υπέγραψαν» και το... φινάλε της φετινής πορείας της Βίρτους στην Euroleague (82-88 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 25-29, 48-52, 63-65, 82-88.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.